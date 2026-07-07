Без химии: названо натуральное средство для борьбы с клещами, муравьями и клопами

Эффективность этого средства основана на механическом воздействии.

Все больше людей ищут натуральные способы борьбы с вредителями. Одним из таких вариантов является диатомит – порошок из окаменелых остатков микроскопических водных организмов, который можно использовать в доме и саду, пишет Gazeta.pl.

Как отмечается в издании, диатомит действует не так, как большинство препаратов. Его эффективность основана на механическом воздействии.

Его мелкие частицы повреждают внешний защитный слой насекомых и поглощают содержащиеся в нём жиры и влагу. В результате вредители постепенно обезвоживаются и гибнут.

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Именно механический принцип действия делает диатомит популярной альтернативой традиционным инсектицидам. В то же время он не действует мгновенно: для эффективной борьбы с вредителями насекомые должны непосредственно контактировать с порошком.

Также стоит помнить, что диатомит эффективен не против всех вредителей. Кроме того, он может нанести вред и некоторым полезным насекомым.

Диатомит лучше всего подходит для борьбы с ползающими насекомыми. Он помогает уменьшить численность муравьев, тараканов, постельных клопов, блох, чешуекрылых, уховерток, жуков, слизней и клещей. В то же время средство не действует на летающих насекомых и грызунов.

Более того, он может нанести вред некоторым полезным насекомым, в частности божьим коровкам, если они будут непосредственно контактировать с порошком. Именно поэтому его рекомендуют использовать только там, где действительно есть вредители.

Важное значение имеет способ применения

Влага может существенно снижать эффективность диатомита. В саду его рассыпают тонким слоем вокруг клумб, грядок, террас и в местах передвижения вредителей. Средство также можно использовать на растениях, однако следует избегать обработки цветов и мест, которые посещают насекомые-опылители. После дождя или обильной росы порошок нужно наносить повторно.

В доме диатомит рекомендуют рассыпать тонким слоем вдоль плинтусов, под мебелью, под раковиной и в щелях, по которым передвигаются насекомые. На коврах порошок можно оставить на несколько часов, а затем пропылесосить.

Основные правила использования

Для борьбы с вредителями следует использовать только тот диатомит, который предназначен для этой цели и имеет соответствующую маркировку. Не стоит применять разновидности, предназначенные для бассейновых фильтров, поскольку они проходят термическую обработку и могут быть вредными для здоровья.

Во время рассыпания порошка рекомендуется использовать перчатки и защитную маску, а также избегать вдыхания пыли. Не следует наносить средство слишком толстым слоем, ведь насекомые часто обходят такие места стороной.

Во время обработки и до завершения уборки желательно не допускать детей и домашних животных к местам, где используется препарат. Неиспользованный диатомит следует хранить в герметично закрытой емкости, чтобы он не терял своих свойств.

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