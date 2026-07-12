Как понять, что кошка вам доверяет: 7 основных признаков от ветеринара

Стоит помнить, что у каждой кошки свой характер, и она по-своему проявляет привязанность.

Кошки часто кажутся независимыми и не слишком эмоциональными, поэтому хозяевам бывает сложно понять, насколько сильно питомец им доверяет. Ветеринарный врач назвала 7 признаков, которые могут свидетельствовать о том, что именно вы являетесь для кошки главным источником комфорта и безопасности, пишет Parade Pets.

Если знать, на какие сигналы обращать внимание, можно лучше понять поведение питомца и то, что он ищет вашего присутствия в сложные моменты.

Ветеринар Лиза Кан объясняет, что кошки отличаются гибким социальным поведением. Хотя они охотятся в одиночку, эти животные могут образовывать группы, в которых ухаживают друг за другом, отдыхают вместе и помогают заботиться о котятах.

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По словам специалиста, такая потребность в связи сохраняется и в домашних условиях. Многие кошки формируют прочную привязанность к своим хозяевам и воспринимают их как источник безопасности, комфорта и поддержки.

В то же время каждая кошка имеет свой характер и по-своему проявляет привязанность. Чтобы укрепить доверие, ветеринар советует создать для питомца комфортную среду и уважать его сигналы во время общения.

Вот 7 признаков того, что кошка доверяет именно вам больше всего.

1. Кошка спит на вас или рядом с вами

Одним из признаков доверия кошки является то, где именно она выбирает спать. Сон – уязвимое состояние для этих животных, поэтому они внимательно относятся к месту отдыха. По словам Кан, если кошка устраивается на вас или рядом с вами, это означает, что она чувствует себя рядом с вами в безопасности.

Кроме того, кошки могут получать утешение от вашего тепла, прикосновений и знакомого запаха, что помогает им лучше расслабиться во время сна.

2. Кошка трется о вас

Кошки часто трутся о мебель, когтеточки или другие предметы, но когда они делают это в отношении человека, такое поведение имеет определённое значение. Ветеринар объясняет, что на щеках, подбородке и верхней части головы у кошек есть железы, которые оставляют феромонные метки во время трения.

Когда кошка трется о вас, она помечает вас своим запахом как знакомого и безопасного человека. Это может быть признаком привязанности и доверия.

3. Кошка вас вылизывает

Не только собаки могут проявлять привязанность с помощью облизывания – такое поведение демонстрируют и кошки. По словам Кан, когда кошка вас вылизывает, это может свидетельствовать о том, что она воспринимает вас как часть своей семьи.

4. Кошка подходит к вам после того, как пряталась

Когда кошка пугается, например из-за незнакомцев, громкого звука или плохого самочувствия, она часто прячется. Ветеринар отмечает, что это естественная реакция животного. Однако если после выхода из укрытия кошка первой подходит именно к вам, это может быть признаком того, что рядом с вами она чувствует себя в безопасности и умиротворении.

5. Кошка издает звуки, когда ей что-то нужно

Если кошка часто "разговаривает" с вами и показывает свои потребности, это может быть признаком прочной связи. По словам ветеринара, взрослые кошки обычно используют мяуканье именно для общения с людьми, а не с другими кошками.

Таким образом они могут просить еду, игру или внимание. Это свидетельствует о том, что кошка доверяет вам и рассчитывает на вашу помощь.

6. Кошка любит объятия

Некоторые кошки демонстрируют своё доверие тем, что позволяют людям брать их на руки и гладить. По словам ветеринара, если кошка сама ищет физического контакта, это может свидетельствовать о том, что ей комфортно рядом с вами.

7. Кошка делает "любовные укусы"

Мягкие укусы, не повреждающие кожу, могут быть одним из способов, которыми кошка привлекает внимание или приглашает к игре. Хотя для человека такое поведение не всегда приятно, оно может быть проявлением привязанности.

В то же время ветеринар отмечает, что некоторые кошки могут слегка кусаться, когда они раздражены или получили слишком много внимания. Поэтому важно уважать сигналы своего питомца.

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