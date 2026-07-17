ЕС ввел санкции против россиян за обстрел Киева в начале июля

Под санкции попали российские компании, которые поставляли для "Шахедов" и "Гераней" электронные компоненты для повышения их устойчивости к украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

Совет Европейского Союза принял решение применить ограничительные меры в отношении одного физического и пяти юридических лиц, связанных с агрессией РФ против Украины. В частности, санкции вводятся в связи с жестокой преднамеренной военной кампанией, приводящей к поражениям гражданской инфраструктуры.

Как говорится в сообщении Совета ЕС, санкции связаны со смертоносными массированными ударами по Киеву в ночь на 1 и в ночь на 5 июля.

Лица, подпадающие под санкции, входят в состав российского военно-промышленного комплекса, в частности, занимаются производством дронов.

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Все пять юридических компаний, в отношении которых введены санкции, входят в группу компаний "АБС Электро", разрабатывающих и производящих электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для дронов. В частности, эти компании помогают разрабатывать системы, которые усиливают возможности российских беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о таких дронах, как "Шахед" и "Герань". Для этих дронов повышают их устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Кроме того, несколько компаний производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора, что обеспечивает значительный источник дохода для российского правительства.

Вместе с тем санкции введены в отношении Ирины Харисовой, которая является председателем правления группы компаний ABS Electro и директором нескольких компаний, входящих в эту группу.

В перечень компаний, в отношении которых введены санкции, входят следующие юридические лица:

Акционерное общество "АБС ЗЭИМ Автоматизация";

"Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Автоматизация";

"Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством";

"Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Электро";

"Акционерное общество "Сокол Эссет".

Соответствующие санкции утверждены в рамках санкционного режима, предусматривающего ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Активы физических и юридических лиц, попавших под санкции, замораживаются. Им запрещено в пределах ЕС предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно.

Кроме того, на Харисову распространяется запрет на поездки в ЕС.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, в ЕС пока не могут прийти к соглашению по поводу 21-го пакета санкций против РФ.

По словам премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, для некоторых стран Европы война между Россией и Украиной превратилась в значительный источник доходов.

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