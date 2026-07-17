ЕС ввел санкции против россиян за обстрел Киева в начале июля

Совет Европейского Союза принял решение применить ограничительные меры в отношении одного физического и пяти юридических лиц, связанных с агрессией РФ против Украины. В частности, санкции вводятся в связи с жестокой преднамеренной военной кампанией, приводящей к поражениям гражданской инфраструктуры.
Как говорится в сообщении Совета ЕС, санкции связаны со смертоносными массированными ударами по Киеву в ночь на 1 и в ночь на 5 июля.
Лица, подпадающие под санкции, входят в состав российского военно-промышленного комплекса, в частности, занимаются производством дронов.
Все пять юридических компаний, в отношении которых введены санкции, входят в группу компаний "АБС Электро", разрабатывающих и производящих электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для дронов. В частности, эти компании помогают разрабатывать системы, которые усиливают возможности российских беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о таких дронах, как "Шахед" и "Герань". Для этих дронов повышают их устойчивость к радиоэлектронной борьбе.
Кроме того, несколько компаний производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора, что обеспечивает значительный источник дохода для российского правительства.
Вместе с тем санкции введены в отношении Ирины Харисовой, которая является председателем правления группы компаний ABS Electro и директором нескольких компаний, входящих в эту группу.
В перечень компаний, в отношении которых введены санкции, входят следующие юридические лица:
- Акционерное общество "АБС ЗЭИМ Автоматизация";
- "Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Автоматизация";
- "Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством";
- "Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Электро";
- "Акционерное общество "Сокол Эссет".
Соответствующие санкции утверждены в рамках санкционного режима, предусматривающего ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Активы физических и юридических лиц, попавших под санкции, замораживаются. Им запрещено в пределах ЕС предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно.
Кроме того, на Харисову распространяется запрет на поездки в ЕС.
Санкции против России
Как сообщал УНИАН, в ЕС пока не могут прийти к соглашению по поводу 21-го пакета санкций против РФ.
По словам премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, для некоторых стран Европы война между Россией и Украиной превратилась в значительный источник доходов.