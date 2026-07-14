Самое плохое место для кошачьего лотка - кухня: что советуют ветеринары

Лучше ставить лоток в тихом месте, где нечасто ходят люди.

Найти правильное место для кошачьего лотка – такое, где наполнитель не будет разбросан по всему дому, но которое ваша кошка действительно будет использовать, – может быть сложно.

Как пишет goodhousekeeping.com, доктор ветеринарной медицины Ребекка Гринштейн, поделилась своими советами о том, где лучше всего поставить лоток в вашем доме и назвала самое неподходящее место для этого.

Лучшее место для кошачьего лотка

Сосредоточьтесь на том, как часто используется комната, где будет стоять лоток.

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"Лучшее место для кошачьего лотка – это тихое место с низкой проходимостью, низким уровнем стресса и немного в стороне, чтобы ваша кошка могла легко до него добраться, но чтобы дети и гости не могли", – говорит Гринштейн.

Как правило, это подвалы и ванные комнаты. Ванные комнаты – лучшее место, потому что пол там обычно легко мыть, и ее как правило посещают реже, чем другие комнаты.

Если вы живете в частном доме, а не в квартире, то подвал – это хороший вариант, но Гринштейн отмечает, что для некоторых кошек спуск по лестнице может стать препятствием. Также, если в вашем доме есть мыши, их может привлечь лоток. Гринштейн также говорит, что если лоток будет стоять в подвале, то есть риск пропустить некоторые проблемы с мочеиспусканием или дефекацией.

Худшее место для кошачьего туалета

Худшее место для кошачьего туалета – это место с высокой проходимостью и большим количеством людей, например, кухня, где ваша кошка может отвлечься или испугаться.

"Не лучшая идея – иметь, по сути, туалет посреди кухни", – говорит Гринштейн.

Спальни тоже не лучший вариант, даже несмотря на то, что в них часто меньше людей, чем в остальной части дома. В спальне может появиться неприятный запах, если кошка нагадит. Кроме того, если вы закроете дверь в спальню, ваша кошка может оказаться запертой снаружи и не иметь доступа к своему туалету.

Медицинские соображения

При размещении лотка в доме следует также учитывать особенности кошек с ослабленным иммунитетом. Это особенно важно, если у вашего питомца есть история заболеваний нижних мочевыводящих путей. Не ставьте лоток в месте, где ваша кошка может легко испытывать стресс, например, в детской комнате или в месте, где люди собираются для общения.

Также убедитесь, что у вас достаточно лотков в доме.

"У вашей кошки должно быть больше одного лотка. То есть, возьмите количество кошек, которые у вас есть в доме, добавьте единицу, и это будет правильное количество лотков", – советует Гринштейн.

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