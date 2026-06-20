Дата-центра становятся обузой: Маск и Тиль нашли решение самой большой проблемы в области ИИ

На данный момент рассматриваются два основных способа нейтрализации негативных последствий работы дата-центров.

Дата-центры становятся обузой, повышая тарифы на коммунальные услуги, создавая шум и загрязняя окружающую среду, при этом приносят мало пользы местной экономике. При этом развитие искусственного интеллекта не позволяет отказаться от них.

Издание Forbes пишет, что этой проблемой озаботился Илон Маск. Его компания SpaceX, которая недавно вышла на биржу, намерена создать центры обработки данных в космосе. Планируется создать сеть спутников, работающих на солнечной энергии, которые будут обрабатывать данные в космосе, а затем передавать их обратно на Землю.

Согласно планам SpaceX, запуск первых орбитальных центров обработки данных может начаться в 2028 году, хотя документация компании по первичному публичному размещению акций (IPO) не содержит оценки затрат на создание такой системы. Однако в ней есть предупреждение, которое выделяется в документе: проект "сопряжен со значительной технической сложностью, с использованием непроверенных технологий, а также технологий, которые в настоящее время ещё не существуют или требуют значительной доработки, и возможно, что эти инициативы не окажутся коммерчески жизнеспособными". Юристы SpaceX задумали эту формулировку как предупреждение.

Видео дня

Дата-центры в океане

Компания Panthalassa - стартап из Портленда, штат Орегон, которую поддерживают Питер Тиль – давний деловой партнер Маска - и несколько венчурных инвесторов из Кремниевой долины. Последнее десятилетие компания посвятила разработке плавучих центров обработки данных, которые производят собственную энергию за счёт волн в открытом океане, одновременно охлаждаясь холодной морской водой. По данным компании, первые коммерческие объекты могут быть введены в эксплуатацию в 2027 году – за год до того, как, согласно планам SpaceX, может начаться вывод на орбиту дата-центров.

Прототип Ocean–2, который компания Panthalassa тестирует с прошлого года у побережья штата Вашингтон, скорее напоминает морскую промышленную вышку, чем центр обработки данных: это стальная башня высотой 70 метров, большая часть которой находится под водой, а верхняя сферическая часть парит над водой. По мере того, как конструкция поднимается и опускается на волнах, вода через горловину башни поступает в верхний сферический резервуар, а затем проходит через турбину, способную генерировать до одного мегаватта постоянной электрической мощности.

Установка Panthalassa, которую планируется запустить в следующем году, уже оснащается микросхемами и вычислительным оборудованием, чтобы на борту можно было осуществлять обучение моделей ИИ, а данные передавались через спутник – аналогично концепции SpaceX Маска.

Panthalassa – не первая компания, которая видит в океане одно из возможных альтернативных мест для размещения центров обработки данных. Компания Microsoft в течение многих лет тестировала у берегов Шотландии подводные установки, подключенные к наземному энергоснабжению, прежде чем в 2024 году завершила исследовательскую программу. Китай также экспериментирует с подводными центрами обработки данных, работающих от ветровых турбин. В этих проектах океан в первую очередь используется в качестве охлаждающей среды. Panthalassa же рассматривает его и как источник энергии.

"Мы работаем в глубоководных районах, где энергия волн доступна в наибольшем количестве, в отличие от мелководных прибрежных зон. Наши установки самоходные и способны автономно перемещаться в новую позицию. Они никак не связаны с морским дном", - сказал генеральный директор и соучредитель Гарт Шелдон-Кулсон.

Космос или океан - какая идея более жизнеспособная

За созданием космических и морских центров обработки данных стоит одна и та же основная идея: использование бесплатных и доступных источников энергии. В одном случае в качестве источника энергии будет служить солнечная энергия, доступная на околоземной орбите, в другом – энергия волн Южного океана. Однако, по словам Шрепфера, в пользу океанического решения говорит в первую очередь логистика.

Установка оборудования в открытом море – сложная задача. Вывод оборудования на орбиту сопряжён с той же проблемой, только к ней добавляются гигантские расходы на ракеты. Компания SpaceX просит за один запуск до 90 миллионов долларов.

"Если сравнить, во сколько обходится доставка одной тонны оборудования в океан и в космос, то ответ будет таким: в космос – в сто раз дороже. Для нас это означает стократное преимущество по затратам. И давайте предположим, что мы ошибаемся на порядок. Даже в этом случае мы находимся в десять раз более выгодном положении с точки зрения затрат", - сказал Шрепфер.

Еще один амбициозный проект Panthalassa

Если модель, разработанная в центре обработки данных, оправдает себя, следующей целью проекта Panthalassa станет производство водорода или аммиака без выбросов углекислого газа с помощью плавучих энергетических установок. Для этого будут использоваться обессоленная морская вода и электролизеры, которые расщепляют молекулы воды на водород и кислород.

По его мнению, производство "зеленого" водорода таким способом, без выбросов углекислого газа, обойдется в разы дешевле, чем если бы то же самое делалось с использованием солнечной энергии.

"Мы работаем с чрезвычайно низкими затратами на энергию. Стоимость производимой нами электроэнергии составляет около 2 центов за киловатт-час, кроме того, у нас очень высокий коэффициент использования мощности, то есть мы работаем более 90% времени", - сказал он.

SpaceX - последние новости

После рекордного первичного размещения акций SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в один триллион долларов.

До продажи акций журнал Forbes оценивал состояние Маска примерно в 780 млрд долл. После IPO, согласно расчетам Reuters на основе документов компании, его капитал превысит 1,1 трлн долл.

Вас также могут заинтересовать новости: