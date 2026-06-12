Маск стал первым в мире триллионером: SpaceX привлекла рекордные средства, – Reuters

До продажи акций состояние Маска оценивалось примерно в 780 млрд долл.

После рекордного первичного размещения акций SpaceX состояние Илона Маска может превысить 1,1 триллиона долларов. Таким образом, предприниматель станет первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в один триллион долларов, пишет Reuters.

Отмечается, что компания SpaceX, работающая в сферах космических запусков, спутниковой связи и искусственного интеллекта, привлекла рекордные 75 млрд долл. во время первичного публичного размещения акций (IPO).

До продажи акций журнал Forbes оценивал состояние Маска примерно в 780 млрд долл. После IPO, согласно расчетам Reuters на основе документов компании, его капитал превысит 1,1 трлн долл.

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"Состояние второго самого богатого человека колеблется на уровне 300 миллиардов долларов, что составляет менее трети того, сколько Маск потенциально может стоить завтра", – отметил заместитель редактора Forbes Wealth Мэтт Дюро.

По его словам, только соучредитель Oracle Ларри Эллисон ранее приближался к отметке в 400 млрд долл.

Большая часть состояния Маска теперь связана именно с SpaceX. Его доля в компании оценивается примерно в 866 млрд долл. Вместе с активами в Tesla и других бизнесах это позволяет предпринимателю преодолеть исторический рубеж в 1 трлн долл.

Самые богатые люди – главные новости

Издание The Economist писало, что мировая нестабильность заставляет самых богатых людей искать новые места для жизни. По оценкам исследовательской компании New World Wealth, в 2025 году страну проживания сменили более 140 тысяч миллионеров, что стало абсолютным рекордом. При этом в текущем году показатель может вырасти до 165 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что состояние людей, чьи инвестиционные активы составляют не менее 1 млн долларов, выросло почти на 9%. Как сообщал Bloomberg, совокупный капитал состоятельных людей в мире достиг рекордных 98,3 трлн долларов в 2025 году. Для сравнения, по данным Всемирного банка, мировой ВВП в 2024 году составил 111 трлн долларов.

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