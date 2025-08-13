Сейчас в Англии самая сильная засуха с 1976 года.

Власти Великобритании объявили о национально значимом дефиците воды и, среди прочего, посоветовали удалять старые электронные письма и фотографии. По их логике, так снизится нагрузка на дата-центры, которые тратят воду на охлаждение серверов.

Как написано в государственном отчёте, пять регионов страны находятся в состоянии засухи, ещё шесть испытывают длительную сухую погоду после шести самых засушливых месяцев с 1976 года. Уровни рек и водохранилищ продолжают падать, а август, по прогнозам, вряд ли принесёт значительные осадки.

Однако, как пишут в издании Tom's Hardware, удаление старых данных едва ли поможет проблеме. Дата-центры действительно используют много воды, но только для охлаждения центральных и графических процессоров во время вычислений.

Видео дня

Хранение файлов же требует минимальных ресурсов, а вот процесс их поиска и удаления может, наоборот, увеличить энергопотребление и расход воды. К тому же, велика вероятность, что серверы, где хранятся данные, вообще находятся не в Британии.

Впрочем, кроме этого совета, правительство ещё рекомендует собирать дождевую воду, устранить утечки в доме и на время отказаться от полива газона.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft утилизирует навоз на $1 млрд, чтобы компенсировать вред ИИ для экологии. Компания хочет избавиться от отходов и тем самым уменьшить выбросы СO2 в атмосферу.

Вас также могут заинтересовать новости: