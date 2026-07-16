Тест на проверку IQ, где уравнение спасают ровно две добавленные спички

Чем быстрее удастся решить задачу, тем лучше, но спешить здесь не стоит.

Головоломки всегда обладали особой силой над людьми: каждый любит проверять себя на сообразительность, а решение сложной задачи придает уверенности в собственных силах.

Глядя на картинку, стоит на минуту сосредоточиться и мысленно убрать всё лишнее – оставить только само уравнение. Нужно понять, куда именно добавить новые спички, чтобы вся операция обрела смысл.

Перед вами уравнение, составленное из спичек, – 1+11=24. Но что-то здесь не так: если сложить 1 и 11, получится 12, а не 24.

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Нужно найти ошибку и исправить её, добавив к уравнению ровно две спички – не больше и не меньше.

Тридцать секунд, которые обычно отводятся на подобные головоломки, – это лишь ориентир, а не жесткий лимит. Конечно, чем быстрее удастся решить задачу, тем лучше, но спешка здесь ни к чему.

Главное – сохранять спокойствие и не отвлекаться: именно тогда решение приходит значительно быстрее.

Зато желание решить как можно быстрее чаще всего и приводит к ошибкам, поэтому стоит действовать медленно и обдуманно.

Не получилось с первого раза? Ничего страшного – главное, не сдаваться, а попробовать посмотреть на уравнение под другим углом.

Ответ:

Число 24 можно получить, сложив 7 и 17. Итак, разгадка в том, чтобы превратить обе единицы слева в семерки – для этого достаточно дорисовать по одной спичке сверху каждой единицы.

В результате уравнение принимает вид 7+17=24 – и оно уже верно.

Другие головоломки от УНИАН

Попробуйте также исправить ошибку в равенстве 9 - 6 = 2, переставив спичку.

Или же исправить равенство 8 + 5 = 111, сделав всего 2 хода.

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