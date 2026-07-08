Равенство из спичек неверно, пока не сдвинешь одну-единственную палочку

Тесты на сообразительность набирают популярность в соцсетях. Предлагаем исправить неверное уравнение из спичек, переместив только один элемент.
Регулярное решение подобных логических задач, тестов на IQ и математических головоломок помогает поддерживать мозг в тонусе, развивая пространственное мышление, внимание к деталям и способность быстро принимать решения.
На изображении представлено уравнение 9 + 1 = 7, которое математически неверно.
Задача – переместить ровно одну спичку так, чтобы уравнение стало верным.
Головоломки такого типа тренируют не только математические навыки, но и способность мыслить нестандартно и быстро анализировать ситуацию под давлением времени.
Прежде чем перемещать спички, стоит попробовать мысленно представить возможные варианты преобразования цифр и знаков.
Среди советов для решения – сосредоточиться на "критических" спичках, которые формируют ключевые части цифр или знаков, упрощать задачу до более мелких составляющих, а также не бояться быстро пробовать разные варианты.
Время истекло, правильное решение:
Нужно переместить спичку из знака "+" к цифре "9". Таким образом, знак сложения превращается в знак вычитания, а девятка – в восьмерку.
В результате уравнение принимает вид: 8 – 1 = 7.
Другие головоломки от УНИАН
В другой головоломке нужно переместить только одну спичку, чтобы исправить равенство 8 + 9 = 5.
Попробуйте также исправить ошибку в равенстве 9 – 6 = 2, переставив спичку.