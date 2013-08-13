Выборы. Деньги. Мешки

Готовь сани летом, а финансы – до кампании. Такое правило стоит взять на вооружение всем кандидатам в президенты, планирующим принять участие в главной политической гонке пятилетки в Украине. Внушительный объем полномочий главы государства будет подталкивать желающих продемонстрировать свои лидерские задатки на этой ярмарке тщеславия, но финансовые возможности позволят размахнуться далеко не всем.

Начнем с проекта бюджета на 2014 год, первое рассмотрение которого премьер-министр Николай Азаров анонсировал на конец августа. Государственная казна – один из главных источников проведения аттракциона предвыборной щедрости, который проводят действующие главы государства, стремящиеся удержаться в своем кабинете. Исключением в 2010 году стал только Виктор Ющенко, что было обусловлено урезанностью его полномочий и активной политической позицией премьера Юлии Тимошенко. Возобновление выплаты «Витиной тысячи» и повышение зарплат бюджетникам – наиболее незатейливые способы покупки лояльности электората, по всей видимости, будут и другие, слегка закамуфлированные, методы.

Реально претендующему на победу в президентской гонке политику придется потратить сотни миллионов долларов для победы. Затраты очевидны: содержание штабов, агитационно-рекламная деятельность, проведение «черной» кампании против конкурентов, включая запуск на политическую орбиту громких кандидатов-спойлеров. Поэтому не стоит думать, что рейтинговые политики отправятся с протянутой рукой по курортам, где отдыхают от трудов праведных и неправедных украинские олигархи. Для них сами правила игры обусловили необходимость финансировать из своих прибылей или личных накоплений политические амбиции кандидатов в президенты. Участие в этом процессе – своеобразное подтверждение принадлежности к высшей лиге бизнеса в стране, где секретов практически не осталось. При этом миллиардеры и миллионеры далеко не всегда заинтересованы в уклонении от необходимости финансировать президентские выборы в Украине, по сути, обеспечивая конкурентную среду. Далеко не идеальную, но более демократическую, чем в России и Беларуси.

В президенты за редким исключением не баллотируются исключительно на свои средства, хотя финансовые возможности окружения нынешнего президента будут использованы главой государства широко. Еще одно преимущество кандидата от власти – его монополизм в своем сегменте, ведь у Виктора Януковича не будет конкурентов из числа его нынешних соратников. Если даже Ющенко с обвалившимся рейтингом баллотировался повторно, то у действующего главы государства тем более нет оснований отказываться от участия в выборах весной 2015-го. По крайней мере, по состоянию на сегодня. Уже упомянутый объем полномочий президента не дает его обладателю альтернативы, если у него есть юридически безупречная возможность баллотироваться.

Его оппоненты вряд ли будут иметь проблемы с финансированием своих избирательных кампаний, но распыленность ресурсов будет присутствовать. Если бы противники власти выдвинули единого кандидата, то могли бы предложить экономически активному классу политика, несущего ответственность не только перед избирателями, но и перед спонсорами кампании. Не секрет, что предварительные прикидки своих финансовых ресурсов кандидаты-оппозиционеры уже сделали. Интересно отметить, что в СМИ злые, но информированные языки регулярно связывают оппозиционных кандидатов с тем или иным олигархом. Не лишним будет отметить, что Виталий Кличко является самым зажиточным из претендующих на президентскую булаву политиков, а его соратники полагают, что лидер «УДАРа» сможет выбирать, у кого из потенциальных спонсоров брать деньги. При этом у Арсения Яценюка сегодня руки остаются скованными: с одной стороны, спонсоры у него есть, с другой – нет ясности с участием Юлии Тимошенко в президентской кампании. Финансовый потенциал Юлии Владимировны также является одной из загадок, конечно, в том случае, если она получит право баллотироваться на высший государственный пост.

Хотя «Свобода», позиционирующая себя как партия, защищающая интересы малого и среднего бизнеса, на минувших выборах прошла в парламент, национальная буржуазия на этот раз будет в основном отодвинута от финансирования президентской кампании. Если в 2004 году наблюдался экономический подъем, то сегодня показатели благосостояния страны не способствуют активному участию буржуа в финансировании президентской кампании. Представители МСБ за десять последних лет убедились, что ничего хорошего от власти ожидать не стоит, поэтому попытки реанимировать «налоговый Майдан» выглядят обреченными на провал.

Впрочем, порядка полутора – двух тысяч бизнесменов смогут принять участие в финансировании президентской кампании, если смогут выступить в роли доверенных лиц кандидатов в одном из 225 избирательных округов. Подобная тактика локального спонсорства в масштабах округа или области уже оправдала себя, причем финансовый донор получает дополнительную мотивацию: в случае победы своего кандидата он может не только получить приоритет во время местных выборов, но и рассчитывать на кресло председателя областной администрации.

Очевидно, ни власть, ни оппозиция не заинтересованы в переносе правил фандрайзинга, принятых в цивилизованном мире, на украинскую почву. По уже сложившейся традиции средства для проведения президентской кампании будут заводить из оффшоров, и они помогут обеспечить повышение доходов десятков тысяч граждан – от майданарбайтеров до сотрудников избирательных штабов, от типографий до местных газет. Это, пожалуй, одна из ключевых особенностей президентских выборов: независимо от их исхода экономическое оживление Украине гарантировано.

Евгений Магда