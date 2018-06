Ани Лорак и Дима Билан пели сегодня ночью в Лондоне

Дима Билан и Ани Лорак в ночь с субботы на воскресенье выступили в Лондоне в рамках европейского тура победителей "Евровидения".

Несколько сот лондонских поклонников "Евровидения" получили в эту ночь возможность услышать две лучшие песни конкурса - Believe Me и Shady Lady - живьем со сцены модного ночного клуба Scala в центре британской столицы. Именно здесь чуть больше месяца назад состоялась вечеринка-превью "Евровидения", где принимала участие Ани Лорак и другие европейские исполнители.

Лондон стал и самой главной остановкой в турне победителей "Евровидения", которое проводится уже второй год подряд и призвано познакомить европейскую публику с участниками песенного конкурса.

Ближе к полуночи на сцене появились британские победители и участники "Евровидения" прошлых лет.

Потом под сопровождение скрипача Эдвина Мартона с его неизменной скрипкой Страдивари Билан снова порадовал зрителей своей Believe Me и еще одной песней. Ани Лорак приготовила для этого вечера программу из четырех номеров, включая новые прочтения известных хитов Тины Тернер и группы Bon Jovi - "Simply The Best" и "It`s My Life". Энергичное и мощное выступление украинской певицы никого не оставило равнодушным, пишет корреспондент РИА "Новости", а сама Ани, казалось, чувствовала отдачу зала и не хотела уходить со сцены.

В беседе с журналистами после концерта она подтвердила, что "хотела петь еще и еще", несмотря на усталость от перелетов и напряженного графика. "Впечатления потрясающие! Публика просто меня осчастливила сегодня, мне кричали "Королева", меня встречали как настоящего победителя. Я завоевала их сердца, а это дорогого стоит".

В ближайших планах у нее - поездка в Москву на церемонию вручения премий "Муз-ТВ", а затем концерт в Турции. "Роберто Кавалли, который шил мне платье, тоже пригласил на свой показ", - рассказала артистка.

"Наша задача сейчас - закрепить наш успех, наверное будет новый альбом на английском языке в тенденции Shady Lady", - добавила она.

Отвечая на вопрос журналиста о полноценном концерте в Лондоне, Ани Лорак сказала, что хочет провести такое выступление и сделать его интернациональным. "У нас нет проблем собрать диаспору, много украинцев и русских придет, но нам хочется, чтобы на концерт пришли настоящие англичане, которым эта музыка нравится и которые будут голосовать своими фунтами", - отметила Ани Лорак.