На Ровенщине связисты «воевали» за эфир

- Отойдя от традиционных форм боевой выучки, мы значительно повысили обучаемость наших военнослужащих, - отметил командир полка полковник Сергей Патапов. - В частности, помимо обеспечения связи, участники учений отрабатывали еще вопросы боевого обеспечения. В совокупности это позволяет говорить о новой качественной тренированности наших связистов.

Участники мероприятия совершили марш на полигон, во время которого преодолели участок зараженной местности и провели дегазацию вооружения и военной техники. На протяжении маршрута они осуществляли инженерную разведку путей и делали минные проходы в минных полях. В течение пяти дней, они отражали нападения диверсионно-разведывательных групп. Основной же задачей было обеспечение связью органа управления. Им противостояла группа реальных радиопомех, которая проявляла частоты наших связистов и пыталась "испортить" связь.

- Мы проверили наши боевые способности и провели тренировку личного состава в условиях, приближенных к реальным, - отметил командир полевого узла связи подполковник Александр Нагорнюк. - Командиры получили неоценимый опыт по управлению подразделениями в полевых условиях. А для солдат этот выход стал хорошей мотивацией для службы.

Стоит отметить, что до этого подобные мероприятия боевой подготовки проводились по упрощенной программе. Нынешний выход на полигон понравился всем участникам, ведь стал вызовом для их физических и психических возможностей.

- Люди выбирают для себя службу в армии, ведь это больше, чем профессия. С новыми методами подготовки наши подчиненные могут с головой окунуться в имитацию "войны", а командование подразделения, в свою очередь, убедиться, что личный состав готов к выполнению задач по назначению, - отметил заместитель командира полевого узла связи по воспитательной работе майор Андрей Емельянов.