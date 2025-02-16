В Европе опасаются, что стратегия Трампа может сработать не так, как он того ожидает.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским союзникам, что планирует добиться прекращения огня в Украине к Пасхе (20 апреля 2025 года).

Некоторые официальные лица заявили, что темпы переговоров, которые начинаются на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных представителей США и России, выглядят амбициозными и, возможно, нереалистичными, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

"Достичь соглашения к концу этого года кажется более вероятным", — сказал один из собеседников издания.

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Мирные переговоры и обеспокоенность Европы

Президент США Дональд Трамп шокировал европейских чиновников, когда министр обороны США Пит Хегсет заявил, что именно Европа будет нести ответственность за гарантии безопасности и миротворческие силы для обеспечения безопасности Украины. Сам Трамп, в свою очередь, уже успел созвониться с кремлевским диктатором по телефону.

"Со стороны это выглядит как политика умиротворения", — подчеркнул глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью Bloomberg. Сообщается, что выбранная Соединенными Штатами стратегия стратегия может сыграть на руку Путину.

Что еще известно о процессе окончания войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что с понедельника, 17 февраля, начинается неделя ключевых событий для Украины. В частности, самые влиятельные лидеры Европы соберутся в Париже, чтобы согласовать собственные действия на фоне попыток президента США Дональда Трампа достичь быстрого соглашения с Владимиром Путиным.

Кроме того, Китай и Бразилия сделали заявление об окончании войны в Украине. В МИД Китая подчеркнули, что Пекин готов сотрудничать с бразильцами в различных сферах, в частности "поддерживать ключевую роль ООН и защищать законные права и интересы стран Глобального Юга".

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