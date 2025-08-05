В ближайшее время курсовые колебания не превысят 25-30 копеек, если не изменятся текущие рыночные условия.

Июль 2025 года для валютного рынка Украины прошел под знаком стабильности с умеренным колебанием валют. В августе резких скачков курса валюты также не предвидится.

Как рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, официальный курс гривны к доллару оставался в пределах прогнозируемого коридора, колеблясь в диапазоне от 41,72 грн/долл. до 41,87 грн/долл. Средний курс составил 41,79 грн/долл, что свидетельствует об умеренной динамике без значительных отклонений, характерных для более изменчивых периодов.

По ее словам, учитывая высокие международные резервы и контролируемую инфляцию, НБУ продолжает поддерживать стабильность на валютном рынке без необходимости радикальных изменений учетной ставки.

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"Это позволяет избежать резких скачков курса в августе, что создает благоприятные условия для планирования валютных операций. Ожидается, что в ближайшем будущем курс гривны будет оставаться в пределах прогнозируемых диапазонов. Колебания не превысят 25-30 копеек, если не изменятся текущие рыночные и фундаментальные условия", - сказала Золотько.

Она отметила, что Национальный банк активно осуществлял валютные операции для поддержки курса гривни. Кроме этого, в июле снизился спрос на валюту со стороны импортеров, что также способствовало стабильности курса. Регулярные поступления международной финансовой помощи обеспечили дополнительную поддержку валютного рынка.

Спрос на евровалюту в июле оставался умеренным, что помогло сбалансировать изменения межбанковского и кассового рынков. Несмотря на локальные пиковые значения в середине месяца, курс евро постепенно опускался ниже.

"В июле 2025 года НБУ осуществил нетто-продажу иностранной валюты на сумму 3,43 млрд долларов, что на 15% больше, чем в июне (2,96 млрд долл.). Однако это не превысило максимальный объем валютных продаж НБУ в 2025 году. Всего с начала года наибольший объем интервенций был зафиксирован в январе (3,75 млрд долл.)", - отметила банкир.

Золотько добавила, что по состоянию на 1 июля международные резервы НБУ составляли 45,1 млрд долларов, что на 1,2% больше, чем в июне. Это обеспечивает покрытие около 5,5 месяцев будущего импорта и дает достаточный буфер для поддержания курса гривны в условиях относительной стабильности.

Курс валют в Украине - последние новости

Издание Bloomberg писало, что доллар и другие американские активы уязвимы из-за угрозы, нависшей над институтами США. Ситуация ухудшилась из-за действий президента Дональда Трампа.

Опасения по поводу политизации американских институтов возникли в момент, когда появляются признаки замедления экономики. И хотя в начале прошлой недели доллар показал признаки неуверенного восстановления, 1 августа он резко упал относительно всех основных валют.

НБУ установил 5 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривна значительно ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,35 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 71 копейку.

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