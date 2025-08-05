Пока что эксперты не советуют продавать валюту.

Компромисс в торговой войне США и Европейского Союза привел к снижению курса евро к доллару. Эксперты в комментарии ТСН рассказали, покупать или продавать доллары сейчас украинцам.

Финансовый аналитик Анддрей Шевчишин советует откладывать доллары, пока курс стабилен и нет ажиотажа.

"Осенние девальвационные ожидания гривни неотвратимы, они приближаются. И временное отсутствие прибыли от инвестиций в валюту будет компенсировано в течение года и в дальнейшем. Еще один аргумент – доступность валютных сбережений в режиме 24/7", - объяснил аналитик.

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При этом он указал, что евро пока накапливать не стоит, потому что валюта должна подешеветь.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что нужно инвестировать в валюту.

"Можно покупать как доллары, так и подешевевший евро, диверсифицировать инвестиционный портфель. В ожидании девальвации гривни к концу года выше 43 грн/доллар и перспектив ее дальнейшего обесценения в 2026 году, следует постепенно увеличить процент валюты в сбережениях до уровня более двух третей портфеля", - советует эксперт.

В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин настаивает заработке на гривне - уже открытые депозиты и ОВГЗ. По его словам, открывать новые депозиты или продлевать имеющиеся на срок больше месяца не стоит.

Что касается продажи валюты, то ни один эксперт не рекомендует этого делать.

Курс доллара в Украине - прогноз до 10 августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что украинцам не стоит проявлять чрезмерную эмоциональность, опасаясь за собственные сбережения в гривне или долларах.

По его мнению, коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 48,5-49,5 грн/евро на межбанке и 41,6-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро на наличном рынке.

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