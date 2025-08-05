Употребление диетических напитков с подсластителями вреднее и быстрее приводит к развитию диабета второго типа.

В Австралии было проведено исследование, которое показало, что употребление в день одной банки диетического напитка с подсластителем может увеличить развитие диабета второго типа на 38%, пишет Monach University.

Результаты исследования показали, что обычная сладкая газировка на 23% увеличивает риск развития диабета. Указывается, что исследование проводили с участием более 36 000 взрослых жителей Австралии в течение 14 лет.

Исследование, проводившееся под руководством профессора Барборы де Куртен из Университета Монаша, доцента Эллисон Ходж из Совета по вопросам рака штата Виктория и аспиранта Университета Монаш Робела Хуссена Кабтимера, было опубликовано в журнале "Diabetes & Metabolism", усиливает растущую глобальную обеспокоенность относительно влияния на здоровье как сладких, так и диетических напитков с подсластителями.

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Профессор де Куртен отметила, что полученные результаты ставят под сомнение распространенное мнение о том, что диетические напитки с подсластителями являются более безопасным выбором.

"Искусственные подсластители часто рекомендуют людям, которые имеют риск развития диабета, как более здоровую альтернативу, но наши результаты свидетельствуют о том, что они могут представлять определенную угрозу для здоровья", - рассказала де Куртен.

Хотя связь между сладкими напитками и диабетом можно в значительной степени объяснить ожирением, то что касается диетических напитков с подсластителями, их влияние на развитие диабета остается более сильным даже если человек уже откорректировал свой вес. То есть, напиток с подсластителем имеет потенциальное прямое влияние на метаболизм.

"Мы поддерживаем такие меры, как налогообложение сладких напитков, но наше исследование показывает, что мы также должны обратить внимание на напитки с искусственными подсластителями. Они часто рекламируются как более полезные для здоровья, но могут нести в себе определенные риски. Будущие политические меры должны предусматривать более широкий подход к сокращению потребления всех подобных напитков", - считает профессор.

В рамках исследования были проанализированы данные долговременного Мельбурнского совместного когортного исследования, также известного как "Здоровье 2020". Указывается, что в нем принимали участие лица в возрасте 40-69 лет и учитывались такие факторы, как диета, физические нагрузки, образование, и здоровье участников.

Приводятся данные, что сахарный диабет второго типа выявлен у около 1,3 миллиона жителей Австралии, а в целом в мире его диагностировали у более 500 миллионов человек. Примечательно, что в большинстве случаев диабет связывают с питанием и образом жизни человека.

Советы, какие напитки употреблять

Ранее УНИАН сообщал, что чай улун советуют тем, кто хочет похудеть, поскольку он стимулирует метаболизм. Также употребление такого чая способно снижать аппетит. В улуне меньше кофеина, чем в чае или кофе, поэтому напиток повышает энергию.

Также мы писали, что эксперты заявили, что кофе без кофеина употреблять можно, он безопасен. Тем не менее, в нем все равно есть определенное количество кофеина, поэтому слишком много такого напитка все же не стоит пить.

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