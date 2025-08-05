Если РФ не будет получать доходы от продажи нефти и газа, ей придется печатать деньги.

Спустя более чем 6 месяцев после официального вступления в должность главы Белого дома, терпение Дональда Трампа, который обещал завершить войну в Украине "в течение 24 часов", похоже, иссякло. Президент США дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину срок до 8 августа 2025 года, чтобы согласиться на перемирие, иначе угрожает ввести пошлины, пишет The Times.

Издание также указало, что Трамп приказал перебросить две атомные подводные лодки "ближе к России".

"Мы должны прийти к согласию, чтобы люди перестали гибнуть", - сказал Трамп.

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Отмечается, что глава Белого дома и ранее выдвигал кремлевскому диктатору ряд ультиматумов, но никаких сроков он не устанавливал и Путин их проигнорировал.

Тем не менее, сейчас Трамп угрожает ударить санкциями не только по России, но и по странам, продолжающим вести бизнес со страной-агрессором.

"Они, кажется, достаточно хорошо умеют избегать санкций. Вы знаете, они хитрые персонажи", - отметил президент США.

Американский лидер угрожает ввести пошлины для тех стран, которые покупают у России нефть, газ и уран. Ожидается, что этот ультиматум заставит их сделать выбор: продолжать продавать товары в США или импортировать нефть из России.

В Сенате США подготовили законопроект, который предусматривает введение 500-процентной пошлины для этих стран, хотя Трамп предложил снизить ставку до 100 процентов.

"Когда и если будут введены вторичные санкции, это будет шок и трепет. Путин совершил много ошибок, но эта может быть самой большой", - прогнозирует республиканец, председатель комитета Сената по иностранным делам Джим Риш.

Как свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха, в июне текущего года на Китай и Индию приходилось 85% российского экспорта сырой нефти.

До полномасштабного российского вторжения в Украину, Индия покупала большую часть нефти в таких странах, как Саудовская Аравия и Ирак, тогда как российская нефть составляла лишь 0,2% ее импорта. Однако примерно через год ее доля составляла 45%, из-за чего критики обвинили Дели в попытке нажиться на войне.

"Им безразлично, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины. Из-за этого я существенно повышу тариф, который Индия платит США", - сообщил в понедельник, 4 августа, Трамп.

На прошлой неделе американский лидер заявил, что США могут ввести 25-процентную пошлину для Индии.

Что касается Китая, то Трамп несколько смягчил свою позицию в последние недели после того, как пошлины на короткое время выросли до 145% в этом году. Осенью глава Белого дома планирует встретиться с президентом Китая, поэтому оптимизм относительно заключения торгового соглашения между странами растет. Издание указывает, что на Китай сейчас приходится почти половина экспорта нефти из России.

Подчеркивается, что российская экономика зависит от нефти и газа. Если бы Россия не получала доходы от них, трудно представить, как бы она могла финансировать войну. Без доходов от продажи нефти, страна-агрессор будет вынуждена начать печатать деньги. Отмечается, что уже скоро инфляция в РФ достигнет 10%.

Примечательно, что на выходных экономический альянс нефтедобывающих стран ОПЕК+ договорился об увеличении добычи. Вероятно, это произошло на фоне ожиданий перебоев в поставках из России.

В материале говорится, что если США введут на китайские товары пошлины в размере 100%, то Китай может сделать то же самое или приостановить экспорт редких минералов, а это будет угрожать американской оборонной и технологической промышленности.

В таком случае США может угрожать инфляция, что ударит по кошелькам американских избирателей перед промежуточными выборами, которые состоятся в 2026 году.

Реакция Индии и Китая на угрозы Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что в Индии заявили, что не собираются прекращать импорт российской нефти, поскольку западные страны сами продолжают торговать с Россией. В МИД Индии заявили, что импорт имеет целью обеспечить предсказуемые и доступные расходы на энергию для индийских потребителей. Эта необходимость обусловлена ситуацией на мировом рынке.

Также мы писали, что Пекин не будет прекращать закупать нефть в России. Тем не менее, в МИД КНР заявили, что США и Китай могут заключить соглашение о торговле. Также в Китае подчеркнули, что принуждение и давление ни к чему не приведут.

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