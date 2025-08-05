Кремлевский диктатор продолжает медлить с ответом на ультиматум Трампа, который истекает уже совсем скоро.

Кремль продолжает затягивать возможные переговоры о прекращении огня с Украиной. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "не исключает" встречи со своим украинским коллегой — но только после того, как будет проведена некая "работа".

Последнее заявление Пескова, сделанное в понедельник, стало очередной попыткой Москвы избежать серьёзных переговоров, несмотря на требование президента США Дональда Трампа, чтобы Россия согласилась на перемирие до 8 августа — в противном случае последуют тарифные меры, пишет Politico.

Изначально американский лидер дал России 50 дней, но вскоре он сократил срок, заявив, что он "разочарован" Путиным.

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Потенциал встречи Зеленского и Путина

Песков сообщил журналистам, что лидер Кремля "не исключает" встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским — "после того, как будет выполнена необходимая работа на экспертном уровне и пройден нужный путь". По его словам, эта работа "ещё не была проделана".

Зеленский, в свою очередь, заявил: "Мы понимаем, кто принимает решения в России, и поэтому Украина в очередной раз предлагает перейти от технических обсуждений к реальным переговорам — не обмениваться заявлениями, а встретиться на уровне лидеров".

Кремль не раз намекал на готовность к переговорам с Украиной ради завершения войны, выдвигая при этом туманные и малореалистичные условия, что позволяло затягивать процесс, продолжать обстрелы и захват новых территорий, пишет СМИ.

На этом фоне Трамп вновь отправит спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию. Это произойдет в течение ближайших дней.

Другие новости о возможности встречи Путина и Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что изначально президент Украины называл свое условие для встречи с Путиным. Во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, украинский лидер подчеркнул, что на этой встрече обязательно должны присутствовать европейские представители.

Кроме того, Зеленский недавно подчеркивал, что все четко понимают, какие шаги необходимо проделать для оперативного достижения мира. "Давно есть уже предложения прекращения огня - украинские предложения, американские предложения, многие в мире об этом говорили россиянам. Каждый раз оттуда только попытки выиграть еще время для войны, еще время для террора", - подчеркнул Зеленский.

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