Попугай спокойно искал себе еду.

В Запорожье жители заметили необычную картину: попугай вместе с голубями прогуливался по обычному двору.

Видео, на котором можно увидеть пернатого "иностранца", появилось в местных Telegram-каналах. Попугай спокойно гуляет между голубей, ища пищу вместе с ними. Пока неизвестно, сбежал ли он из домашнего содержания, или живет в городе уже длительное время.

Вероятно на видео корелла - небольшой вид попугаев из семейства какаду. В неволе они живут в среднем 15-20 лет, иногда до 25. Особым признаком является подвижный хохолок, который поднимается или опускается в зависимости от настроения птицы.

Видео дня

Родина корелл - Австралия, где они обитают в сухих и полусухих зонах, кочуют в поисках пищи и воды, питаются семенами, травами, иногда фруктами и мелкими насекомыми. Это социальные, ласковые птицы, которые нуждаются в ежедневном общении, легко приручаются, а самцы способны имитировать свист и простые звуки.

Интересные новости о попугаях

Напомним, ранее в Киевском зоопарке показали попугаев жако, которых удалось спасти весной 2022 года. Пернатые проходили курс лечения и адаптации, и только после этого перешли к социализации.

А в Великобритании сотрудники парка дикой природы решили применить нестандартный и довольно рискованный подход, чтобы справиться с проблемой попугаев, которые слишком часто употребляют нецензурную лексику. План заключался в том, чтобы "разбавить" их обществом большого количества попугаев, которые не матерятся.

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