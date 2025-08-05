Эта хищная птица является символом Анд.

Хищные птицы отличаются острыми когтями, загнутыми клювами и отличным зрением. Одним из самых известных примеров таких птиц является белоголовый орлан. Тем не менее есть один вид, который значительно отличается от других.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал об андском кондоре. Это самая крупная хищная птица в мире.

Биолог поделился, что средний вес андского кондора составляет около 15 кг. Он подчеркнул, что это самая тяжелая хищная птица.

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Андский кондор имеет размах крыльев более 3 метров. Благодаря этому он легко парит в воздухе, несмотря на свой вес. Более того, он часто скользит на воздушных потоках с минимальным взмахом крыльев, что позволяет кондору экономить энергию во время длительных полетов.

Трэверс отметил, что андский кондор, в отличие от многих хищных птиц, обычно не занимается активной охотой. Вместо этого он чаще всего питается остатками мертвых животных, играя важную роль в экосистеме.

Биолог рассказал, что андского кондора можно узнать благодаря его лысой голове, которая чаще всего имеет красный или желтый оттенок. Это эволюционная особенность этого вида, которая позволяет птицам сохранять голову чистой при питании тушами.

Интересно то, что андские кондоры могут преодолевать огромные расстояния по пересеченной местности в поисках пищи. Трэверс добавил, что эти птицы могут летать часами без приземления, преодолевая более 240 км за один день.

Кроме того, андский кондор имеет большое культурное значение для коренных народов Анд. Он считается символом силы, здоровья и свободы и занимает видное место в мифологии и фольклоре.

Что известно о птице-секретаре

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о птице-секретаре. Это уникальная хищная птица, которая весит почти 4 кг и похожа на журавля.

Когда птица-секретарь замечает цель, она наносит молниеносные удары, используя свои мощные ноги, чтобы оглушить или убить добычу. Ее удары не только быстры, но и чрезвычайно сильны.

Биолог рассказал, что птица-секретарь питается змеями, в том числе ядовитыми. Она также охотится на ящериц, грызунов, мелких птиц и насекомых.

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