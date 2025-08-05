Ожидается подписание соглашения о свободной торговле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может прибыть в украинскую столицу уже в ближайшие дни.

Как пишет издание Türkiye, в дипломатических кругах широко обсуждают информацию о том, что турецкий лидер в ближайшие дни посетит Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. На повестке дня стоят вопросы соглашения о свободной торговле и усилий по прекращению войны.

Журналисты отмечают, что значительное внимание будет уделено экономическому сотрудничеству. Ожидается, что будущее соглашение о свободной торговле будет стимулировать рост товарооборота между странами и способствовать процессу восстановления Украины.

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Напомним, недавно посол Украины в Турции Нариман Джелял сообщал о подготовке визита Эрдогана, однако он отметил, что многие вопросы "мешают его реализации".

Роль Эрдогана в мирных переговорах

Как известно, Турция с самого начала конфликта выступает посредником между Украиной и Россией. Страна является членом НАТО и одновременно сохраняет хорошие отношения с Москвой.

Напомним, Турция передавала украинской армии военную помощь. Кроме того, страна не признает оккупированные территории российскими, а также выступает за "возвращение" Крыма Украине.

В этом году в Турции прошло несколько раундов переговоров между Россией и Украиной. Эрдоган подтвердил готовность Анкары снова принять стороны.

Анкара также обсуждала возможность проведения саммита с участием Эрдогана, Зеленского и Трампа, хотя Кремль отклонил это предложение.

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