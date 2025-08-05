Сегодняшняя дата имеет большое значение для православных, особенно военных и их родных, поскольку в церкви 5 августа праздник защитника бойцов. Международное торжество этого дня посвящено гигиене, а в народе принято готовить лук.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой праздник 5 августа народный
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Украинские знаменитости-именинники сегодняшнего дня - актриса Вера Холодная, писатель Борис Антоненко-Давидович, певец Борис Гмыря, художник Василий Чебаник, футболист Олег Лужный.
Официальный праздник сегодня в Украине отсутствует - это обычный рабочий понедельник.
Какой сегодня праздник в мире
Два международных торжества 5 августа посвящены чистоте - это День свежего дыхания и День нижнего белья. Другие известные праздники сегодня - День устриц и День светофора.
Вспомним рожденных в эту дату мировых знаменитостей - это математик Нильс Абель, писатель Ги де Мопассан, астронавт Нил Армстронг, гонщик Колин Мак-Рей и актриса Оливия Холт.
Какой сегодня праздник церковный
Верующие, которые придерживаются нового стиля, чествуют мученика Евсигиния Антиохийского и празднуют канун праздника Преображение Господне. В старом календаре наступает сегодня праздник мучеников Феофила и Трофила, а также Почаевской иконы Богородицы.
Какой праздник 5 августа народный
Приметы об этой дате помогут понять, чего ждать от погоды в дальнейшем:
- погода испортилась - к прохладному и дождливому августу;
- если на березе пожелтели листья, то осень наступит рано;
- солнечно, но пчелы и бабочки не летают - приближается дождь;
- ели громко стрекочут цикады, то будет жара.
Верующие, которые помнят, какой сегодня церковный праздник, могут читать молитвы за воинов святому Евсигению, покровителю солдат. Также в праздник сегодня принято копать лук и готовить различные луковые блюда. А если хотите быть здоровыми, стоит съесть сырую луковицу или повесить в доме на стене связку овощей.
Что нельзя делать сегодня
В давние времена люди знали, какой сегодня праздник неудачный для конфликтов, выяснения отношений, ругани. Не стоит доказывать правоту - ничего хорошего не выйдет. Также продолжается Успенский пост и под запретом действия, которые его нарушают.