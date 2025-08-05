Чтобы счастливо провести дату 5 августа, запомните её главные обычаи.

Сегодняшняя дата имеет большое значение для православных, особенно военных и их родных, поскольку в церкви 5 августа праздник защитника бойцов. Международное торжество этого дня посвящено гигиене, а в народе принято готовить лук.

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Какой сегодня праздник в Украине

Украинские знаменитости-именинники сегодняшнего дня - актриса Вера Холодная, писатель Борис Антоненко-Давидович, певец Борис Гмыря, художник Василий Чебаник, футболист Олег Лужный.

Официальный праздник сегодня в Украине отсутствует - это обычный рабочий понедельник.

Какой сегодня праздник в мире

Два международных торжества 5 августа посвящены чистоте - это День свежего дыхания и День нижнего белья. Другие известные праздники сегодня - День устриц и День светофора.

Вспомним рожденных в эту дату мировых знаменитостей - это математик Нильс Абель, писатель Ги де Мопассан, астронавт Нил Армстронг, гонщик Колин Мак-Рей и актриса Оливия Холт.

Какой сегодня праздник церковный

Верующие, которые придерживаются нового стиля, чествуют мученика Евсигиния Антиохийского и празднуют канун праздника Преображение Господне. В старом календаре наступает сегодня праздник мучеников Феофила и Трофила, а также Почаевской иконы Богородицы.

Какой праздник 5 августа народный

Приметы об этой дате помогут понять, чего ждать от погоды в дальнейшем:

погода испортилась - к прохладному и дождливому августу;

если на березе пожелтели листья, то осень наступит рано;

солнечно, но пчелы и бабочки не летают - приближается дождь;

ели громко стрекочут цикады, то будет жара.

Верующие, которые помнят, какой сегодня церковный праздник, могут читать молитвы за воинов святому Евсигению, покровителю солдат. Также в праздник сегодня принято копать лук и готовить различные луковые блюда. А если хотите быть здоровыми, стоит съесть сырую луковицу или повесить в доме на стене связку овощей.

Что нельзя делать сегодня

В давние времена люди знали, какой сегодня праздник неудачный для конфликтов, выяснения отношений, ругани. Не стоит доказывать правоту - ничего хорошего не выйдет. Также продолжается Успенский пост и под запретом действия, которые его нарушают.

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