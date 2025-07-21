В августе будут важные профессиональные, государственные и церковные праздники.

Август - последний месяц лета, который дарит нам не только теплые дни, но и немало знаменательных дат. Многие из них очень важны для украинцев.

Так, мы будем праздновать День Независимости, Яблочный, Ореховый и Медовый спас, Дни городов и не только.

Когда выходные в августе и какие праздничные дни отмечаем - далее в материале.

Видео дня

Какие праздники в Украине буду в августе

Ожидаются важные профессиональные, государственные и церковные праздники в августе.

1.08 - День инкассатора, Медовый спас (Изнесение честных древ животворящего Креста Господня)

2.08 - День памяти погибших десантников ВСУ

3.08 - День сестер, День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

5.08 - Международный день светофора

6.08 - Яблочный спас (Преображение Господне)

8.08 - День войск связи ВСУ

9.08 - День (международный) коренных народов мира, День (всемирный) любителей книг

10.08 - День строителя, День работников ветеринарной медицины

12.08 - День молодежи в Украине

15.08 - День археолога, День города в Тернополе, Успение Пресвятой Богородицы

16.08 - Ореховый Спас (Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа)

19.08 - День пасечника

23.08 - День флага Украины, День города в Харькове

24.08 - День Независимости Украины

26.08 - Международный день собак

27.08 - День украинского сала

29.08 - День памяти защитников Украины

30.08 - День авиации Украины

31.08 - День дальнобойщика, День шахтера, День города в Ровно и Донецке

Выходные в августе 2025

В последний месяц лета 31 день. Из них выходными будут - 10, а рабочими - 21.

В мирное время у нас был бы дополнительный выходной на День Независимости Украины. Так как в этом году он выпадает на воскресенье, то понедельник (следующий будний день) был бы выходным.

Однако до окончания военного положения дополнительных дней отдыха в честь праздников ожидать не стоит. В то же время некоторые работодатели могут давать сотрудником выходные на свое усмотрение.

Вас также могут заинтересовать новости: