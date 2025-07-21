Август - последний месяц лета, который дарит нам не только теплые дни, но и немало знаменательных дат. Многие из них очень важны для украинцев.
Так, мы будем праздновать День Независимости, Яблочный, Ореховый и Медовый спас, Дни городов и не только.
Когда выходные в августе и какие праздничные дни отмечаем - далее в материале.
Какие праздники в Украине буду в августе
Ожидаются важные профессиональные, государственные и церковные праздники в августе.
- 1.08 - День инкассатора, Медовый спас (Изнесение честных древ животворящего Креста Господня)
- 2.08 - День памяти погибших десантников ВСУ
- 3.08 - День сестер, День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
- 5.08 - Международный день светофора
- 6.08 - Яблочный спас (Преображение Господне)
- 8.08 - День войск связи ВСУ
- 9.08 - День (международный) коренных народов мира, День (всемирный) любителей книг
- 10.08 - День строителя, День работников ветеринарной медицины
- 12.08 - День молодежи в Украине
- 15.08 - День археолога, День города в Тернополе, Успение Пресвятой Богородицы
- 16.08 - Ореховый Спас (Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа)
- 19.08 - День пасечника
- 23.08 - День флага Украины, День города в Харькове
- 24.08 - День Независимости Украины
- 26.08 - Международный день собак
- 27.08 - День украинского сала
- 29.08 - День памяти защитников Украины
- 30.08 - День авиации Украины
- 31.08 - День дальнобойщика, День шахтера, День города в Ровно и Донецке
Выходные в августе 2025
В последний месяц лета 31 день. Из них выходными будут - 10, а рабочими - 21.
В мирное время у нас был бы дополнительный выходной на День Независимости Украины. Так как в этом году он выпадает на воскресенье, то понедельник (следующий будний день) был бы выходным.
Однако до окончания военного положения дополнительных дней отдыха в честь праздников ожидать не стоит. В то же время некоторые работодатели могут давать сотрудником выходные на свое усмотрение.