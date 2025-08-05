5 августа магнитное поле Земли будет спокойным.

5 августа сильной магнитной бури на Земле не ожидается. По прогнозам международных сервисов, включая NOAA и Geomag, магнитное поле Земли будет спокойным. Уровень активности остаётся низким, и К-индекс не поднимется выше 3–4 единиц, что далеко от границы начала бури.

Данные SpaceWeatherLive и MeteoAgent подтверждают: никаких сильных солнечных вспышек или потока частиц, способных вызвать бурю, в ближайшие сутки не ожидается.

Так что 5 августа пройдёт спокойно — техника будет работать без сбоев, а метеозависимые люди могут не переживать за самочувствие.

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Магнитные бури - что важно знать

Когда солнечные вспышки выбрасывают в космос мощные потоки заряженных частиц, они могут достичь Земли и столкнуться с её магнитным полем. В результате этого взаимодействия и возникают геомагнитные возмущения, которые называю магнитными бурями.

Хотя человек не ощущает саму бурю напрямую, её последствия могут быть заметны в самых разных сферах. Во время сильных бурь возможны сбои в работе радиосвязи, GPS-навигации, интернета, спутниковой техники и даже электросетей. На полюсах могут наблюдаться красивые полярные сияния.

Кроме техники, магнитные бури могут воздействовать и на людей. Особенно чувствительны к ним метеозависимые — у них в такие периоды нередко появляются головные боли, бессонница, раздражительность и скачки давления.

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