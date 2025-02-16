Переговоры россиян с американцами в Саудовской Аравии и экстренный саммит европейцев в Париже, вероятно, определят траекторию мирных переговоров по Украине.

Следующая неделя может иметь ключевое значение в приближении мира в Украине. США и Россия начинают переговоры между собой, а европейские лидеры проводят экстренную встречу, чтобы боясь, что обо всем договорятся без них. Об этом пишет Financial Times.

Самые влиятельные лидеры Европы соберутся в Париже в понедельник, чтобы согласовать собственные действия на фоне попыток президента США Дональда Трампа достичь быстрого соглашения с Владимиром Путиным. Уже на этой неделе главный дипломат Трампа Марко Рубио встретится в Саудовской Аравии с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Переговоры Рубио-Лаврова должны проложить путь встречи Трампа с Владимиром Путиным в ближайшие недели. Эти контакты подчеркивают отсутствие европейцев в переговорном процессе, который в конечном итоге может изменить архитектуру безопасности Европы.

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"Я думаю, что мировой порядок начал меняться 24 февраля 2022 года, и сейчас мы видим направление, в котором он может двигаться", - сказал Financial Times президент Финляндии Александр Стубб.

Неназванный западный чиновник назвал "сумасшедшим" то, как быстро новая администрация США налаживает диалог с Москвой.

"Единственное, что [Европа] должна сделать, - это дать Украине как можно больше, чтобы она могла лучше сказать "нет" вещам, которые суют ей в горло [США и Россия]", - сказал чиновник.

На экстренной встрече в Париже европейские лидеры обсудят идеи своего участия в окончании войны в Украине. В частности это может быть развертывание европейских войск в Украине для охраны будущей линии прекращения огня. Многих европейских лидеров также беспокоит то, что произойдет с американской помощью после окончания войны и что могут в этом направлении сделать сами европейцы.

Проблемой для европейцев также является то, что члены команды Трампа, похоже, не имеют общего взгляда на то, как должна закончиться война. И при этом не понятно, кто из них будет больше влиять на мнение самого Трампа и кто будет иметь большую роль в переговорном процессе.

Например, большинство европейских лидеров хорошо восприняли заявления спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога. А вот новый госсекретарь США Марко Рубио не вызвал у европейцев особого доверия.

Переговоры по миру в Украине

Как писал УНИАН, команда Трампа поделилась с некоторыми союзниками в Европе планами по мирному урегулированию войны в Украине. Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что планы администрации Трампа "неортодоксальные", но имеют шансы на успех.

Тем временем немецкий канцлер Олаф Шольц возмущен тем, что США фактически выбросили Европу из переговорного процесса по войне в Украине. Он настаивает на участии Европы в переговорах и призвал администрацию Трампа дать понять Путину, что Европа и США продолжат поддерживать Украину.

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