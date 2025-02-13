Путин захочет заключить сделку в знаменательный день, заявил украинский чиновник.

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, вероятно, попытаются обеспечить прекращение огня в Украине к Пасхе (20 апреля) или к 9 мая, пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных высокопоставленных чиновников.

Отмечается. что, по словам украинского чиновника, Путин "захочет заключить сделку в знаменательный день".

"После того, как Дональд Трамп начал прямые мирные переговоры с Москвой, минуя Киев и европейских союзников, российский президент сейчас как никогда близок к тому, чтобы получить то, чего он хотел от своего трехлетнего вторжения", - отметили в издании.

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Указывается, что главная цель Путина - создать новую архитектуру безопасности, которая даст России сферу влияния в Европе, похожую на ту, которую Советскому Союзу в конце Второй мировой войны обеспечила Ялтинская конференция.

"Теперь США могут быть открыты для того, чтобы позволить ему это сделать. Министр обороны Пит Хегсет отверг стремление Украины вступить в НАТО и вернуть свою территорию у России. Путин и Трамп обсудили "двустороннее экономическое сотрудничество", что говорит о том, что США готовы отменить санкции против Москвы. И Трамп, похоже, намерен отменить обязательства США перед НАТО и предоставить европейским странам задачу поддержания мира", - говорится в статье.

Директор Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев отметил, что ситуация выглядит гораздо более благоприятной для Путина, чем когда-либо за последние три года войны:

"Если США просто в одностороннем порядке прекратят свою военную и дипломатическую поддержку, а также обмен разведданными, то Украина окажется в очень сложном положении. И выбраться из него будет трудно, даже если европейцы примут более активное участие".

В FT подчеркнули, что в назначенной Трампом для переговоров с Россией делегации не входит его спецпредставитель Кейт Келлогг, который призывал усилить санкционное давление на Москву и продолжить поставки оружия Украине.

"Это говорит о том, что администрация не собирается серьезно относиться к основным проблемам Украины. Путин воспринял бы это как одобрение его взгляда на мир и шаг к реализации его мечты о действительно глубоких разногласиях между США и Европой", - заявил бывший высокопоставленный американский чиновник.

Киев надеялся, что сможет убедить Трампа выработать общую позицию по привлечению России за стол переговоров, и предложил доступ к своим запасам полезных ископаемых в обмен на поддержку США, добавили в издании.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признался, что было "сложно" наладить тесные отношения с командой Трампа. По его словам, "потребуется время", прежде чем они смогут построить такие же отношения, как с представителями администрации Байдена.

А пока что, как говорится в статье, Киев и его европейские союзники с ужасом наблюдают за происходящим со стороны, опасаясь, что США заключат невыгодную сделку, и "выставят им счет".

Прекращение огня в Украине - актуальное

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня в Украине может произойти "в не слишком далеком будущем". При этом он добавил, что "в какой-то момент" в Украине должны пройти выборы.

Трамп также допустил, что Украине удастся вернуть часть захваченных Россией территорий. А вот возвращение на границы 2014 года он назвал маловероятным.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что Киев не примет никакие двусторонние переговоры России и США без самой Украины.

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