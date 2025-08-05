Не игнорируйте опасность.

В ночь на вторник, 5 августа, в украинском небе фиксируют российские дроны-камикадзе типа "Шахед".

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Обновлено в 02:29: Воздушные силы предупреждают о скоростной цели в Одесской области. По данным мониторинговых каналов, ее запустили в сторону Белгород-Днестровского района.

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Обновлено в 02:27: Угроза применения баллистики с юга

Обновлено в 02:15: На Днепропетровщине группа "Шахедов", они летят на Днепр и Павлоград.

Обновлено в 01:55: Существует угроза применения дронов в Полтаве и Самарском районе Днепропетровской области. Также БПЛА фиксируют на востоке Харьковской области, курс южный.

По состоянию на 01:50 полтиряна тревога раздается на территории Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.

В Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины информировали, что ударные дроны фиксируют на востоке Сумщины (курсом на Сумы) и на Полтавщине (в сторону Днепропетровщины).

Дроновые атаки на Украину

Как известно, оккупационная армия Российской Федерации только усиливает налеты беспилотных летательных аппаратов на Украину. Захватчики применяют обычные "Шахеды", дроны-имитаторы, а также реактивные дроны и другие.

По словам военного эксперта Анатолия Храпчинского, россияне расширяют сеть позиций для запуска ударных беспилотников, в частности занимаются восстановлением инфраструктуры разрушенного Донецкого аэропорта.

А командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский предупредил, что оккупанты усиливают боевую часть БПЛА типа "Shahed".

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