В МИД говорят, что поставки российской нефти необходимы для обеспечения стабильных цен для потребителей.

Индия заявила, что не будет прекращать импорт российской нефти, поскольку западные страны сами продолжают торговать с Российской Федерацией.

В официальном заявлении министерства иностранных дел страны отмечается, что Нью-Дели начал закупать российскую нефть после того, как привычные маршруты поставок были переориентированы в Европу на фоне войны против Украины. При этом тогда США открыто поощряли индийские закупки, чтобы поддержать стабильность мировых энергетических рынков:

"Импорт Индии имеет целью обеспечить предсказуемые и доступные расходы на энергию для индийских потребителей. Это необходимость, обусловленная ситуацией на мировом рынке. Однако показательно, что те же страны, которые критикуют Индию, сами ведут торговлю с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно необходимой национальной необходимостью".

По данным министерства, в 2024 году товарооборот между Евросоюзом и Россией составил 67,5 млрд евро, а в 2023-м торговля услугами - еще 17,2 млрд евро. Эти показатели превышают объемы индийско-российской торговли как в 2023 году, так и в последующие годы. При этом импорт СПГ в Европу в 2024 году достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий максимум в 15,21 млн тонн в 2022 году.

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Европейско-российская торговля охватывает не только энергоресурсы, но и удобрения, минералы, химикаты, металлы, машины и транспортное оборудование. США же продолжают импортировать из РФ гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения и другие химические продукты.

"На этом фоне нацеливание на Индию является неоправданным и необоснованным. Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - говорится в заявлении.

Угрозы Трампа Индии

Напомним, президент США требует от Индии прекратить закупки российской нефти, угрожая значительным повышением пошлин для индийского экспорта в США.

Ранее он уже ввел 25% тариф на товары из Индии, а также предупредил о возможных вторичных санкциях - вплоть до тарифов в 100% - для стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ или уран.

Как известно, Трамп установил 50-дневный срок с целью заставить Россию свернуть агрессию против Украины или столкнуться с экономическими санкциями, включая вторичные пошлины на экспортеров российской энергии.

Впоследствии он сократил дедлайн до 10 дней, то есть ультиматум должен истечь 8 августа. Новые санкции могут коснуться Индии, Китая и Бразилии. В КНР уже заявили, что продолжат российский импорт.

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