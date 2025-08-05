Первым, кто получил галочку верификации от социальной сети, стал ее владелец Павел Дуров.

В популярной социальной сети Telegram появилась верификация личных аккаунтов, сообщает Telegram-канал Код Дурова.

В официальном заявлении указано, что мессенджер впервые за свою историю выдал верификацию личному профилю. Отмечается, что пока она есть только у Павла Дурова, который и является владельцем социальной сети.

В объяснении указывается, что мессенджер не выдавал и не выдает непосредственно галочку верификации личным аккаунтам, которые, например, есть у некоторых каналов.

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В то же время, с начала 2025 года есть возможность получить знак верификации от сторонних организаций, в том числе и для личного аккаунта. Объясняется, что в публикации о том, что Дуров получил галочку верификации шла речь лишь о факте ее выдачи личному профилю непосредственно от самой соцсети Telegram.

"Однако мы не утверждали о возможности получения именно такой галочки другими пользователями. Об этом пока ничего неизвестно", - говорится в сообщении.

Обновление в Telegram

Ранее УНИАН сообщал, что в Telegram появился рейтинг пользователей. Теперь в профилях можно увидеть значок рейтинга с числом, которое должно увеличиваться в зависимости от количества потраченных "Звезд". Ожидается, что это должно помочь владельцам каналов оценить надежность пользователя. Еще после очередного обновления у пользователей появилась возможность собирать свои истории в альбомы, а подарки - в коллекции.

Также мы писали, что в Telegram появился бот, который будет использоваться для подтверждения возраста через сканирование лица. Сейчас он доступен только в Великобритании, поскольку в стране вступил в силу закон о безопасном интернете, который ограничивает доступ несовершеннолетних к контенту с возрастными ограничениями. Специальному боту нужен только доступ к камере, изображения обрабатываются на устройстве и не передаются на серверы.

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