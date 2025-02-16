Дипломаты двух стран встретились на Мюнхенской конференции по безопасности, где доминировала тема Украины.

Китай и Бразилия выступают за политическое решение российско-украинской войны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Отмечается, что в рамках конференции по безопасности в Мюнхене двустороннюю встречу провели министр иностранных дел Китая Ван И и главный специальный советник президента Бразилии Селсо Аморим.

"Обе стороны полностью поддержали работу группы "Друзья мира" и будут продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического решения украинского кризиса", - говорится в заявлении китайского МИД.

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Также заявляется, что Китай и Бразилия на фоне "изменений и потрясений" в мире сохранили стратегическую направленность и работали вместе, "чтобы сделать положительный вклад в продвижение глобального мира, стабильности и развития". В МИД Китая подчеркнули, что Пекин готов сотрудничать с бразильцами в различных сферах, в частности "поддерживать ключевую роль ООН и защищать законные права и интересы стран Глобального Юга".

Переговоры по миру в Украине и Китай

Как писал УНИАН, Китай официально приветствовал начало переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина по окончанию войны в Украине. В Пекине заявили, что диалог является единственным "жизнеспособным" способом разрешения кризиса.

При этом китайский министр иностранных дел Ван И убежден, что Европа должна играть важную роль в урегулировании конфликта, поскольку война происходит на европейской земле. Он также отрицает возможность введения санкций против России.

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