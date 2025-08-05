Была издана специальная директива, ускоряющая действия в этом направлении.

США ускоряют усилия по размещению ядерного реактора на Луне, временный руководитель NASA и министр транспорта США Шон Даффи издал соответствующую директиву. Ускорение развития ядерной энергетики является частью усилий администрации президента США Дональда Трампа по концентрации внимания NASA на пилотируемых космических полетах, пишет The New York Times.

"Чтобы действительно продвинуть эту критически важную технологию — как для поддержки будущей лунной экономики, так и для выработки энергии на Марсе и укрепления национальной безопасности в космосе — агентство должно действовать быстро", — заявил Даффи.

В директиве он ссылается на планы Китая и России установить реактор на Луне к середине 2030-х годов — в рамках совместного проекта по строительству базы. Если это произойдёт раньше США, Китай и Россия "могут потенциально объявить закрытую зону", что ограничит возможности США, предупреждает государственный деятель.

Видео дня

Документ требует в течение 30 дней назначить официального представителя NASA, который будет курировать проект, а также в течение 60 дней объявить тендер на предложения от частных компаний. Установленный реактор должен вырабатывать не менее 100 киловатт электроэнергии — и быть готовым к запуску в конце 2029 года.

Строительство ядерного реактора на Луне

Если на Земле сутки длятся 24 дня, то лунные сутки — 29,5 земных суток. Две недели непрерывного солнечного света сменяются двумя неделями темноты.

Такие суровые условия, как сообщается, затрудняют выживание космических аппаратов или лунной базы при использовании лишь солнечных панелей и аккумуляторов. NASA и китайско-российский альянс сосредоточили усилия на исследовании южного полюса Луны, где солнце почти не поднимается над горизонтом, а дно некоторых кратеров постоянно находится в тени.

NASA в течение последних лет финансировало исследования ядерных реакторов, включая три контракта по 5 миллионов долларов, выданные в 2022 году компаниям, разработавшим первоначальные проекты. Те модели были компактнее от необходимых сейчас — 40 киловатт (против 100) мощности и менее шести тонн веса.

Однако пока не ясно, что именно будет питать этот реактор.

"Первое возвращение американцев на Луну в рамках программы Artemis запланировано на 2027 год, но многие эксперты сомневаются в реальности этих сроков. Ключевые компоненты — включая посадочный модуль Starship от SpaceX — всё ещё находятся в стадии разработки", - сообщают журналисты.

При этом они подчеркивают, что ядерный реактор будет особенно полезен для длительных миссий на Луне, особенно во время двухнедельной ночи, но NASA пока не уточняет, когда может быть построена постоянная база.

В тот же день Даффи подписал ещё одну директиву — теперь для ускорения создания коммерческих космических станций, которые должны заменить МКС после её вывода из эксплуатации в 2030 году.

"Завоевание" космоса - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Китай хочет первым "захватить" Луну и построить там базу в течение ближайших десятилетий. Таким образом, планируется создать сеть узлов как на поверхности спутника Земли, так и на ее орбите.

Кроме того, мы рассказывали, что российский спутник "Космос-2558", который долго следовал за американским разведывательным аппаратом USA 326, выпустил неизвестный объект. Возможно, РФ хочет испытать противоспутниковое оружие, однако какие-либо детали остаются неизвестными.

Вас также могут заинтересовать новости: