Почему Путин молчит об ударе по Москве: эксперт указал на интересный аспект

В России уже задумываются о том, можно ли жить без Путина.

Российский диктатор до сих пор не прокомментировал удар по Московскому НПЗ, потому что провал слишком серьёзный, и непонятно, кого назначить виновным. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "Украинскому радио".

"Что он может сказать о Москве? Натаскали всё, что могли, вырубили гектары полей, расставили "Торы", "Буки", С-300, С-400 в черте городов, по домам и центрам – куда только не напихнули. И основная эффективность их ПВО – это то, что они попали в цистерну с топливом в центре Москвы. На самом деле он не может это комментировать в рамках своей коммуникации с россиянами. Видно, что просто не назначили виновного", – отметил Тимочко.

Аналитик также отмечает, что внутри самой РФ существует определенный "конфликт регионов".

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"Они недолюбливают друг друга в пределах своих регионов. Там все против всех и в то же время все понимают, что находятся в одном котле. Но в Кремле есть внутреннее понимание того, что война – это уже не вопрос победы для Путина, а прямая угроза для режима Путина и российских политических элит. (...) Речь идет о внутренней дискуссии или о том, что определенные элиты прощупывают настроения российского общества: готово ли оно морально принять отсутствие Путина", – добавил Тимочко.

Удар по Москве: последние новости

Как писал УНИАН, украинские удары дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Москве стали частью систематической кампании "дальнобойных санкций", которая подрывает способность России экспортировать нефть и финансировать войну.

По словам эксперта Мика Райана, эти атаки демонстрируют зрелость украинской стратегии и приближают её к уровню российских возможностей. Важен не только экономический эффект, но и символический – дым над Москвой показывает, что война вернулась в страну-агрессора.

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