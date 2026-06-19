Не просто уничтожение НПЗ: удар по Москве преследовал две неочевидные цели, – аналитик

За одну неделю ВСУ удалось дважды прорвать мощную систему ПВО Москвы.

Две мощные атаки украинских дронов за одну неделю на нефтеперерабатывающий завод в Москве стали ярким проявлением зрелой украинской стратегии, цель которой – изменить экономическую логику войны. Об этом рассказывает в своем блоге австралийский военный эксперт Мик Райан.

Как отмечает автор, удары демонстрируют, что Украина успешно развивает комплекс дальних ударов, который уже действует на уровне, близком к российским возможностям. То, что начиналось как импровизированные рейды, превратилось в систематическую кампанию, которую украинцы называют "дальнобойными санкциями". Эти атаки напрямую подрывают физическую способность России перерабатывать и экспортировать нефть, лишая Кремль доходов независимо от мировых цен.

Райан подчеркивает, что украинцам удалось поразить хорошо защищенный объект дважды за одну неделю – 16 и 18 июня. Аналитик считает, что эти удары имеют четкую стратегическую направленность – лишить Россию возможности финансировать войну. Но удары по Москве имеют еще и важное символическое значение.

Видео дня

"На протяжении большей части этой войны жители столицы были изолированы от нее, а военные действия оставались на безопасном расстоянии на чужой территории. Дым, поднимающийся над Москвой, полностью устраняет эту дистанцию. Война, по сути, возвращается в страну, которая её начала", – пишет аналитик.

По словам автора, кампания против российских НПЗ носит не только военный, но и дипломатический характер. Украина использует успехи дальних ударов как способ продемонстрировать Западу эффективность своих действий, способность продолжать борьбу, но также и готовность к справедливому миру.

Мик Райан подчеркивает, что темп, дальность и результативность украинских ударов растут, тогда как Россия не в состоянии надежно защитить огромную территорию с нефтяными объектами.

"Украина, вероятно, нанесет России еще больший ущерб в ближайшие недели и месяцы. Ничто из этого не гарантирует Украине победы, а тем более быстрого мира. Но столбы дыма над Москвой на этой неделе были посланием, адресованным как стратегическим расчетам Кремля, так и его возможностям. Облака дыма свидетельствуют о том, что войну больше нельзя безопасно переносить на приграничные территории и территории других народов", – резюмирует Райан.

Удар по Москве: последние новости

Как писал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, Московский нефтеперерабатывающий завод после украинских ударов 18 июня приостановил работу на неопределенный срок, поскольку были повреждены ключевая установка и несколько крупных резервуаров.

Между тем в Кремле похвалили работу российской ПВО во время украинской атаки на Москву. Оправдываясь за впечатляющие кадры взрывов на Московском НПЗ, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков порекомендовал смотреть больше съемок из разных городов Украины, подвергающихся воздушным ударам российских оккупантов.

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