Военный рассказал, какими дронами вчера били по Москве

Для удара по российской столице были задействованы разные типы беспилотников.

Вчерашняя массированная атака дронов на Москву была осуществлена в основном беспилотниками Firepoint, которые уже находятся на вооружении почти в каждой бригаде Сил обороны.

Об этом сообщил командир роты подразделений Deep и Middle Strike " " в составе 412-й отдельной бригады беспилотных систем NEMESIS Андрей (Джоконда) в эфире Новини.Live. Он объяснил это тем, что эти дроны дешевые и их много.

Он уточнил, что для удара по российской столице были задействованы различные типы беспилотников, в частности "Лютый", Firepoint, "Бегемот", а также дроны-приманки.

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"Основная часть летела именно Firepoint, потому что эти дроны дешевые, их много и они сейчас есть практически в каждой бригаде Сил обороны", – отметил военный.

Он добавил, что эффективность таких ударов обеспечивается именно комплексным применением различных типов БПЛА, включая дроны-приманки, которые помогают перегружать российскую противовоздушную оборону и РЭБ.

Удар по Москве 18 июня

Как сообщал УНИАН, ранним утром 18 июня украинские защитники атаковали Москву дронами, в результате чего был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаки на РФ, заявил: "Вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину".

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