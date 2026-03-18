Боевые навыки ВСУ могут помочь Трампу справиться с иранскими дронами и сэкономить ценные ракеты для ПВО Украины.

Американские системы ПВО сбивают девять из десяти иранских беспилотников. Однако даже 10% "Шахедов", достигающих цели, создают критическую угрозу для глобальной безопасности, хотя США и Украина могли бы найти взаимную выгоду в совместной помощи. Такое мнение в своей статье для издания Los Angeles Times высказал профессор международных отношений в Университете штата Сан-Диего Михаил Алексеев.

По словам эксперта, один дрон-камикадзе стоит примерно 25 тысяч долларов, что в сотни раз дешевле ракет-перехватчиков, которые используют США и союзники.

"Иран имел около 80 000 "Шахедов" на складе до войны и до сих пор мог производить около 1000 из них в месяц", – отмечает профессор в своем анализе.

США и союзники расходуют ценные ракеты слишком быстро. К середине марта американские военные использовали около 1000 ракет Patriot (PAC-3), что вдвое превышает годовой объем производства в Соединенных Штатах. Это больше, чем Украина потратила за четыре года полномасштабной войны с Россией.

Украинский десант в Иордании: бесценный опыт для Пентагона

Украинцы знают о дронах все, ведь ежедневно проходят через ад российской агрессии, отмечает автор. Президент Владимир Зеленский оперативно отреагировал на запросы партнеров и направил специалистов и подразделения ВСУ в Персидский залив, в частности на военную базу США в Иордании.

Украинские военные там стали учителями: они оценивают американскую оборону и обучают союзников методам радиоэлектронной борьбы. Внедряют новое программное обеспечение и звуковые датчики.

Это сотрудничество выгодно обеим сторонам, пишет Алексеев. Опыт Украины позволяет США сохранять дорогие ракеты для более сложных целей. Вместо того чтобы тратить Patriot на дешевый пластик, эти снаряды могли бы защищать украинские города от баллистики.

"Украинцы решительно настроены защищать те самые основные ценности, на которых была основана Америка 250 лет назад: свободу и независимость", – резюмирует профессор.

Европейские страны могут оказать помощь США в решении иранского вопроса в обмен на поддержку Украины. Президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что такая сделка вполне достижима. Она могла бы одновременно решить нефтяной кризис в Персидском заливе и войну в Украине.

В то же время использование Ираном дешевых дронов "Шахед" истощает ресурсы армии США. Согласно сообщению NPR, уже сейчас становятся очевидными ограниченные возможности американской стороны.

Кремль отрицает предоставление Ирану военной помощи. Там называют подобные сообщения "фейковыми новостями".

