Эффект от ударов по НПЗ в России, вероятно, меньше, чем все ожидают, – ABC News

Авантюра Трампа в Иране компенсировала Путину потери от пожаров на НПЗ.

Украина наносит весьма результативные удары по российской нефтяной отрасли, однако из-за скачка мировых цен экономический эффект этих ударов остается ограниченным. Об этом сообщает ABC News.

Издание, в частности, рассказывает о серии ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу и экспортному нефтяному терминалу в черноморском городе Туапсе. Огромный пожар и вызванные им "нефтяные дожди" стали вирусными в Сети. Также упоминаются не менее успешные удары по нефтеперекачивающей станции в Пермской области России, а также атаки по нефтегазовому комплексу Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

ABC News отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский сравнил такие удары с международными санкциями против России, назвав их даже более важным инструментом сдерживания агрессора. Однако мировой энергетический кризис, спровоцированный Трампом, в определенной степени компенсирует россиянам потерю этих объемов, говорится в публикации.

ABC News приводит данные Международного энергетического агентства, которое подсчитало, что в марте Россия не только увеличила физические объемы экспорта нефти, но и удвоила доходы от него – 19 миллиардов долларов в марте против 9,7 миллиарда долларов в феврале. Однако пока нет итоговых данных за апрель, когда произошли новые удары по нефтяной инфраструктуре РФ.

"Действия США против Ирана спасли как российский нефтяной сектор, так и федеральный бюджет от кризиса, который явно развивался в конце февраля", – сказал Крис Вифер, генеральный директор консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd.

Он также утверждает, что повреждения российской нефтяной инфраструктуры оказались гораздо менее значительными, чем можно было предположить после таких эффектных пожаров.

Вифер отмечает, что пожар цистерны с нефтью выглядит зрелищно, но задерживает поставки лишь на несколько дней.

"Это гораздо менее разрушительно, чем поражение насосных станций, компрессоров или погрузочной инфраструктуры. И она, кажется, хорошо защищена. Резервуары – нет", – добавил эксперт.

Как писал УНИАН, по словам президента Зеленского, с начала года Россия потеряла не менее 7 миллиардов долларов из-за украинских ударов по нефтяной промышленности и переработке.

Между тем военный эксперт Юрий Федоров заявил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтяной инфраструктуре являются более дешевой и эффективной стратегией, чем атаки на тысячи складов боеприпасов. Федоров подчеркнул, что поражение крупных НПЗ и нефтяных терминалов дает значительный стратегический эффект при меньших затратах ресурсов для Сил обороны Украины.

