Владелец онлайн-казино сыграл свадьбу с украинской моделью в Каннах за 6 миллионов долларов, - СМИ

Аналитики изучили бизнес-связи жениха.

Уроженец Грузии и соучредитель бизнеса в Киеве, специализирующегося на азартных онлайн-играх Ники Ломия сыграл свадьбу с 24-летней украинской моделью из Харькова Никой Кузнецовой. Их праздник прошел в конце апреля на лазурном побережье Франции в городе Канны, и, по подсчетам YouControl, стоил 5-6 миллионов долларов, а на свадьбе выступали Максим Галкин, Валерий Меладзе, Рики Мартин, пишет Информатор.

Аналитики YouControl составили список бизнес-связей предпринимателя Ники Ломии.

По данным ЕГР, лицо по имени Николай Ломия является руководителем и участником ООО "Спрайб" и зарегистрирован как ФЛП.

Видео дня

По данным открытых источников, его бизнес-партнер Давид Натрошвили ранее занимал должности в правительстве Грузии, а сейчас связан с iGaming-компанией Spribe. В Украине лицо с таким именем фигурирует еще в двух компаниях – ООО "Рум Дизайн" и ООО "ФК Кредитлайн". Ни одно из трех указанных юрлиц не обнародовало финансовую отчетность, поэтому определить их бизнес активность невозможно.

Аналитики YouControl World исследовали возможные международные связи партнеров. Узнали, что:

Давид Натрошвили (David Natroshvili) был участником эстонской компании Gamblove OÜ вместе с лицом по имени Nikoloz Lomia (возможно совпадение с именем жениха).

Nikoloz Lomia является владельцем польского Spribe Tech sp. z oo, где раньше также был участником Натрошвили. Руководителем этой компании является Grigol Gelashvili, также упоминаемый как руководитель украинской "ФК "Кредитлайн"".

В 2023-2024 годах Spribe Tech возглавлял Тарас Шурубор, которого СМИ связывали с PIN-UP Ukraine.

Напомним, в 2025 году онлайн-казино Pin-UP потеряло лицензию в Украине, а связанные лица попали под санкции СНБО. Среди них, в частности, россиянин Иван Банников, бывший руководителем и совладельцем британской TNXHUB LTD. Такую роль в этой компании до него занимал Тарас Шурубор.

Grigol Gelashvili также управляет компанией Spribe Yacht Limited на Мальте, владельцем которой является Давид Натрошвили. Оба партнера также руководят на эстонском Spribe OÜ.

Онлайн-казино в Украине

Напомним, нелегальный сегмент онлайн-гемблинга в Украине продолжает представлять значительную угрозу для общества, несмотря на усилия регуляторов по блокировке сайтов. По данным правоохранительных органов, в 2025-2026 годах были разоблачены крупные сети с оборотом в миллиарды гривен. Только одна схема, организованная гражданами РФ и Украины, генерировала более 5 млрд грн незаконного дохода.

Основной вред таких платформ заключается в отсутствии государственного контроля. В то время как легальные операторы обязаны соблюдать требования по идентификации игроков, установке лимитов и борьбе с зависимостью, нелегальные казино не выполняют эти нормы. Они активно используют агрессивную рекламу, манипулируют алгоритмами выплат и не обеспечивают защиту персональных данных. Что приводит к тому, что игроки могут сталкиваться с невыплатами выигрышей, кражей данных и мошенничеством без возможности юридической защиты.

Особую остроту проблема приобрела в условиях военного положения. Среди военнослужащих фиксируется рост случаев игромании. Командиры отмечают, что солдаты проигрывают "боевые" выплаты, что приводит к долгам, психологическим проблемам и снижению боеспособности подразделений.

Украина ввела несколько ограничений на доступ военных к азартным играм, однако нелегальные платформы по состоянию на 2026 год продолжают сравнительно легко обходить блокировки.

Экономический ущерб для государства также остается значительным: рынок "черного" онлайн-гемблинга не платит налоги в бюджет, которые могли бы быть потрачены на в том числе оборону от российской агрессии. По оценкам экспертов, доля теневого сегмента достигает 46–53% от всего рынка. Средства с нелегальных казино как правило выводятся в криптовалюту и офшоры, иногда с участием иностранных, в том числе российских, организаторов.

В 2024-2025 годах в Украине было заблокировано свыше 4500 подобных ресурсов.

Вас также могут заинтересовать новости: