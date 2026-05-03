Похожие на сказочных существ: в Одесскую область прилетели сверкающие птицы (видео)

По словам ученого, коровайка поражает не только своим экзотическим внешним видом, но и необычайными биологическими особенностями.

В Одесскую область, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", прилетели редкие птицы - коровайки, известные также как блестящие ибисы. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, коровайка (Plegadis falcinellus) - единственный представитель ибисов, обитающий в Украине.

"Уже более недели эти птицы пролетают вдоль побережья моря и останавливаются на отдых в национальном парке. Эта птица поражает не только своим экзотическим видом, но и необыкновенной биологией. Хотя издалека коровайка может казаться просто темно-коричневой или почти черной, на солнце ее оперение превращается в настоящее произведение искусства", - отмечает исследователь.

В частности, перья этой птицы переливаются оттенками бронзового, медного, пурпурного и зеленого цветов, объясняет ученый. Именно за этот характерный блеск коровушку часто называют "блестящим ибисом". Ее длинный, изящно изогнутый вниз клюв - идеальный инструмент для поиска пищи в иле, что делает ее похожей на сказочное существо.

"Коровайки - настоящие мастера мелководья. Они селятся в труднодоступных местах: дельтах рек Днестра, Дуная. Основу рациона составляют водные насекомые, личинки, пиявки, мелкие ракообразные. Птица занесена в Красную книгу Украины", - рассказал Русев.

Он опубликовал видео, вероятно, с фотоловушки, на котором, по словам ученого, - молодой блестящий ибис.

Как писал УНИАН, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели редкие тропические птицы - сиворакши - одни из самых красивых птиц фауны, имеющие яркую бирюзово-синюю окраску. Сейчас птицы облетают склоны лиманов в нацпарке в поисках мест для гнездования.

Сиворакша - перелетная птица, которая зимует исключительно в Африке, в Украину возвращается в конце апреля. Сиворакша - настоящий охотник-засадник, ее можно увидеть на проводах электропередач, сухих ветках или столбах. Птица занесена в Красную книгу Украины.

