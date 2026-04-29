В Украине есть много видов пенсионных надбавок о которых вы даже могли не знать.

Ни для кого не секрет, что большинство украинских пенсионеров получают небольшие пенсии. Пожилые люди ищут способы увеличить размер выплат. Пенсионный фонд предлагает для граждан несколько способов поднять сумму помощи. Некоторые доплаты к пенсии в Украине назначаются автоматически, но за другими нужно обращаться лично. Если вы не знали о таких надбавках, то могли их пропустить и таким образом недополучить заслуженные деньги.

Доплаты пенсионерам старше 65 лет

Первое повышение украинцев ждет после того, как они достигнут 65-летнего возраста. Выплачивается надбавка к пенсии после 65 лет в Украине не всем - она полагается гражданам с достаточным стажем, чей суммарный размер выплат за месяц составляет меньше, чем 3758 гривень. Таким лицам повысят пенсию до указанного числа.

Какие доплаты к пенсии положены после 70 лет

ПФУ автоматически начисляет надбавки пенсионерам, которые достигли определенного возраста. Возрастная доплата к пенсии после 70 лет в Украине назначается трижды: в 70 лет выплаты повышают на 300 гривень, в 75 лет - на 465 и в 80 лет - на 570 гривень. Сумму пересчитают автоматически после дня рождения, то есть лично обращаться никуда не нужно.

Доплата к пенсии 2026 за сверхурочный стаж

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 женщины должны проработать 30 лет, а мужчины - 35 лет. Всем людям, которые работали больше, полагается доплата к пенсии за сверхнормативный стаж. За каждый "лишний" год сверх нормы пенсионер получит прибавку к выплатам в размере не более 25,95 гривень. То есть, если вы имеете 10 дополнительных лет стажа, доплата составит 259,5 гривень.

Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной

Как сообщают в Пенсионном фонде, право на прибавку имеют лица, которые отличились особыми заслугами перед Родиной. В перечень тех, кому положена надбавка к пенсии в Украине, входят Герои Украины и Герои Небесной Сотни, обладатели ордена за личное мужество, почетного звания или государственной премии, космонавты, выдающиеся спортсмены, борцы за независимость, почетные доноры и матери-героини (5 и более детей, в том числе приемных).

Чтобы получить такую надбавку, нужно самостоятельно писать заявление в Пенсионный фонд, поскольку без обращения она не назначается. Точный размер прибавки зависит от конкретного основания. Например, доплата многодетным матерям составляет минимум 908,25 гривень за воспитание пятерых детей.

Надбавка к пенсии после 80 лет

Пенсионерам, которым нужен постоянный уход от посторонних, устанавливается доплата к пенсии после 80 лет. При этом важно, чтобы такой пожилой человек был одиноким, то есть не имел трудоспособных детей, внуков или супруга. Такие возрастные надбавки к пенсии составляют 1038 гривень в 2026 году, а оформить их можно в отделении ПФУ.

Доплаты к пенсии УБД

Украинские защитники имеют привилегию более раннего выхода на пенсию, а именно в 55 и 50 лет для мужчин и женщин соответственно. Законом предусмотрено, что пенсия УБД не может быть ниже 5528 гривень. Также для военных есть специальная ежемесячная прибавка в размере 648,75 гривень и дополнительные повышения, если у ветерана есть награды. Ещё выше выплаты будут у участников боевых действий, которые из-за службы получили инвалидность.

Вас также могут заинтересовать новости: