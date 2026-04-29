Ни для кого не секрет, что большинство украинских пенсионеров получают небольшие пенсии. Пожилые люди ищут способы увеличить размер выплат. Пенсионный фонд предлагает для граждан несколько способов поднять сумму помощи. Некоторые доплаты к пенсии в Украине назначаются автоматически, но за другими нужно обращаться лично. Если вы не знали о таких надбавках, то могли их пропустить и таким образом недополучить заслуженные деньги.
- Доплаты пенсионерам старше 65 лет
- Какие доплаты к пенсии положены после 70 лет
- Доплата к пенсии 2026 за сверхурочный стаж
- Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной
- Надбавка к пенсии после 80 лет
- Доплаты к пенсии УБД
Доплаты пенсионерам старше 65 лет
Первое повышение украинцев ждет после того, как они достигнут 65-летнего возраста. Выплачивается надбавка к пенсии после 65 лет в Украине не всем - она полагается гражданам с достаточным стажем, чей суммарный размер выплат за месяц составляет меньше, чем 3758 гривень. Таким лицам повысят пенсию до указанного числа.
Какие доплаты к пенсии положены после 70 лет
ПФУ автоматически начисляет надбавки пенсионерам, которые достигли определенного возраста. Возрастная доплата к пенсии после 70 лет в Украине назначается трижды: в 70 лет выплаты повышают на 300 гривень, в 75 лет - на 465 и в 80 лет - на 570 гривень. Сумму пересчитают автоматически после дня рождения, то есть лично обращаться никуда не нужно.
Доплата к пенсии 2026 за сверхурочный стаж
В 2026 году для выхода на пенсию в 60 женщины должны проработать 30 лет, а мужчины - 35 лет. Всем людям, которые работали больше, полагается доплата к пенсии за сверхнормативный стаж. За каждый "лишний" год сверх нормы пенсионер получит прибавку к выплатам в размере не более 25,95 гривень. То есть, если вы имеете 10 дополнительных лет стажа, доплата составит 259,5 гривень.
Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной
Как сообщают в Пенсионном фонде, право на прибавку имеют лица, которые отличились особыми заслугами перед Родиной. В перечень тех, кому положена надбавка к пенсии в Украине, входят Герои Украины и Герои Небесной Сотни, обладатели ордена за личное мужество, почетного звания или государственной премии, космонавты, выдающиеся спортсмены, борцы за независимость, почетные доноры и матери-героини (5 и более детей, в том числе приемных).
Чтобы получить такую надбавку, нужно самостоятельно писать заявление в Пенсионный фонд, поскольку без обращения она не назначается. Точный размер прибавки зависит от конкретного основания. Например, доплата многодетным матерям составляет минимум 908,25 гривень за воспитание пятерых детей.
Надбавка к пенсии после 80 лет
Пенсионерам, которым нужен постоянный уход от посторонних, устанавливается доплата к пенсии после 80 лет. При этом важно, чтобы такой пожилой человек был одиноким, то есть не имел трудоспособных детей, внуков или супруга. Такие возрастные надбавки к пенсии составляют 1038 гривень в 2026 году, а оформить их можно в отделении ПФУ.
Доплаты к пенсии УБД
Украинские защитники имеют привилегию более раннего выхода на пенсию, а именно в 55 и 50 лет для мужчин и женщин соответственно. Законом предусмотрено, что пенсия УБД не может быть ниже 5528 гривень. Также для военных есть специальная ежемесячная прибавка в размере 648,75 гривень и дополнительные повышения, если у ветерана есть награды. Ещё выше выплаты будут у участников боевых действий, которые из-за службы получили инвалидность.