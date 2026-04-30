Разбираемся, учитывается ли декретный отпуск в стаж, и в каких случаях он может не повлиять на пенсию.

Многие мамы задаются вопросом: добавляют ли стаж за детей в Украине и не пропадут ли годы, проведенные в декрете? Мы попросили эксперта рассказать, какие периоды учитываются и что важно оформить, чтобы не потерять ни одного месяца.

Входит ли декрет в стаж в Украине

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат АО "Юридическая фирма "Марусяк и Партнеры" Оксана Воробей, следует различать такие понятия как "трудовой стаж" и страховой стаж".

Трудовой стаж - это суммарная продолжительность трудовой деятельности лица, то есть, общая продолжительность периодов работы, подтвержденных надлежащими документами. Он важен для начисления специальных пенсий, при назначении пенсии за выслугу лет (например, госслужащим и педагогическим работникам).

Страховой стаж - это периоды трудовой деятельности, в течение которых за человека уплачены страховые взносы (ЕСВ - единый социальный взнос, направляемый на пенсионное и социальное страхование) в Пенсионный фонд.

С 1 января 2004 года в Украине при назначении пенсии учитывается прежде всего страховой стаж. Но, как уже говорили выше, в определенных случаях трудовой стаж также важен (в частности, для тех, кто выходит на пенсию по выслуге лет).

Отпуск по уходу за ребенком засчитывается как в трудовой, так и в страховой стаж.

Сколько лет засчитывается в трудовой стаж по уходу за ребенком

По словам эксперта, декрет в стаж засчитывается год за год. Никаких льгот нет.

Если говорить о том, идет ли стаж в декрете до 3 лет, то да - эти годы будут учтены как в трудовой, так и в страховой стаж. Но вот касательно того, входит ли в стаж декретный отпуск до 6 лет, то здесь ситуация уже другая:

После введения страхового стажа с 1 января 2004 года важен сам факт уплаты страховых взносов. До 3 лет пребывания в декретном отпуске взносы уплачиваются за счет государства (через механизм соцстрахования/помощи), поэтому женщина получает страховой стаж, а после 3 лет - нет, поэтому в дальнейшем он и не засчитывается. Но в случае продления декрета до 6 лет трудовой стаж в любом случае будет начисляться (при отсутствии уплаты ЕСВ).

Если же лицо хочет находиться в декрете до 6 лет и при этом не потерять страховой стаж, оно может самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и заключить с ним договор о добровольной уплате ЕСВ. Можно уплачивать минимальный страховой взнос, который составляет 22% от минимальной заработной платы.

Также, говорит адвокат, рабочее место может сохраняться за лицом, если оно ушло в декрет на 6 лет.

Эксперт объяснила, что нужно сделать, чтобы декрет пошел в стаж:

женщина оформляет отпуск по беременности и родам (обычно 126 дней);

после этого берет отпуск по уходу за ребенком - работодатель издает соответствующие приказы.

Для этого необходимо ей подать заявления и предоставить больничный лист. Продление декрета до 6 лет также оформляется приказом работодателя. Документы следует хранить у себя. "На практике случалось, что кто-то не внес какие-то сведения в электронную систему, или в документах были допущены ошибки. Из-за этого иногда приходится в судебном порядке подтверждать наличие определенного периода трудового или страхового стажа. Если на руках есть документы, то суду будет легче доказать, что у вас есть основания для назначения пенсии. Бывают такие ситуации, что для назначения пенсии решающим может быть наличие даже одного-двух месяцев стажа".

Проверить, зачислили ли вам годы декретного отпуска в стаж, можно на портале Пенсионного фонда через личный кабинет (личный кабинет застрахованного лица). Можно лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, где вам предоставят выписку с информацией о зачисленном стаже. Также сведения о зачете декрета в стаж отображаются в Реестре застрахованных лиц. "Если лицу не зачли декрет в стаж, то перед обращением в суд в любом случае необходимо обратиться в Пенсионный фонд с письменным заявлением в произвольной форме о зачете стажа и получить официальный ответ. В случае отказа можно обращаться в суд и обжаловать решение Пенсионного фонда", - советует специалист.

справка Оксана Воробей адвокат Адвокат Адвокатского объединения «Юридическая фирма “Марусяк и Партнеры”». Специализируется в области уголовного, гражданского и административного права. Имеет более 10 лет опыта юридической практики. Практикующий адвокат с опытом защиты и представительства интересов клиентов в судах всех инстанций, а также перед органами государственной власти и правоохранительными органами. Осуществляет правовое сопровождение клиентов в судебных и внесудебных спорах. Сертифицированный медиатор.

