С помощью этого несложного метода можно добиться обильного плодоношения сладкого перца.

Если хотите, чтобы перец хорошо уродил, недостаточно просто вовремя поливать его и подкармливать. Такой овощ тоже даст плоды, но очень крупными они не будут. Чтобы ветки действительно ломились от урожая, с ними нужно провести особенную процедуру. Прищипывание - вот простой и эффективный способ, как повысить урожайность перца. Данный метод всегда показывает отличные результаты.

Как прищипывать перец болгарский

Этот прием игнорируют многие фермеры, хотя он может в разы поднять урожайность овоща. Прищипывание перца - это удаление верхней части побега и лишних боковых веток. На первый взгляд это кажется нелогичным: зачем собственными руками ранить растение? Но на самом деле в этом есть смысл.

Дело в том, что когда мы удаляем верхнюю часть стебля, то стимулируем перец расти не вверх, а вбок. Растение формирует более сильные и длинные боковые ветки, а значит, что и плодов на них будет больше. А удаление слабых побегов означает, что овощ не будет тратить силы на их развитие, вместо этого направляя их в плоды. Результат - более крупные, сладкие и мясистые перцы.

Видео дня

Также прищипывание рассады перца снижает риск заболеваний. Когда растение растет не слишком густо, то воздух лучше циркулирует между ветками, а влага меньше застаивается. Это значит, что грибок не будет задерживаться на листьях.

Как прищипывать перец, стоит знать ещё на ранних этапах роста рассады. Когда в развилке главного стебля появится первый бутон, его нужно отщипнуть или аккуратно удалить секатором. Это позволит растению окрепнуть перед плодоношением и расти в стороны, а не вверх.

Затем процесс того, как правильно сформировать перцы, продолжается уже после пересадки рассады в открытый грунт. Когда саженцы прижились и начали ветвиться, мы удаляем боковые основания до первой почки.

В дальнейшем в следующие недели прищипка перца проводится так: отбираем 2-4 самых сильных боковых побега и удаляем остальные ветки, растущие ниже главной развилки. Также отщипывать нужно части растения, которые растут "внутрь" к стеблю, и листья, что отбрасывают тень на куст.

В конце лета на перце рекомендуется удалить поздноцветущие бутоны. Плоды с них все равно не вырастут крупными, но отберут энергию растения. Поэтому эти цветы убирают, чтобы направить силы овоща на дозревание плодов.

Важно отметить, что прищипывают в основном высокорослые и среднерослые сорта. Низкорослому перцу такая процедура ни к чему, так как он сам по себе растет небольшим.

