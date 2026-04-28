Омела может представлять серьезную опасность для садовых деревьев, если вовремя не принять меры.

Густые зеленые шары на ветвях деревьев настолько часто встречаются в нашей местности, что обычно люди привыкают к их виду и не обращают внимания. Это омела – паразитарное растение, которое со временем может значительно навредить дереву, на котором образовалось. И чтобы сад оставался здоровым, важно понимать, почему она вообще появляется, насколько вредна и как от нее избавиться.

Разберемся, можно ли избавиться от омелы на садовых деревьях и как это сделать, чтобы не повредить самим растениям.

Как избавиться от омелы на деревьях – чем она вредна

В отличие от других растений-паразитов, омела может сама вырабатывать питательные вещества с помощью света, но воду и минералы она берет уже от дерева, на котором растет. Для этого у омелы есть специальные присоски, называемые гаусториями: они проникают прямо в древесину и добираются прямо до сосудов ветки.

Почему появляется омела

Обычно омела появляется благодаря птицам: они едят ее липкие белые ягоды, а потом разносят семена на другие деревья. Семя прилипает к коре, начинает расти и понемногу проникает в саму ветку. Поэтому, к слову, заражение часто начинается сверху, ведь птицы любят сидеть на верхних ветвях.

Чаще всего омела поражает яблони, тополя, клены, липы, ивы, груши, а также некоторые другие плодовые деревья. Особенно быстро она распространяется там, где деревья посажены слишком густо, а также если они уже ослаблены.

И, казалось бы, сложно найти место, где бы не росла омела на деревьях – вред от нее, соответственно, не критичен, так ведь? Не совсем – главная беда от омелы в том, что она постоянно забирает у дерева воду и минералы.

Так что один-два пучка еще и правда можно игнорировать, но когда их становится много, ветки слабеют, дерево перестает расти, листья мельчают, а некоторые части кроны и вовсе могут засохнуть.

Сама масса омелы тоже представляет дополнительную опасность. Ее большие шарообразные кусты сильно нагружают ветви, особенно с ветром или осадками. Из-за этого основные ветки могут легко сломаться, и даже часть кроны рискует разрушиться.

Как избавиться от омелы – самый эффективный способ

Ликвидировать паразита нужно как можно скорее после появления. Лучше всего просто удалить пораженную ветку, отрезав ее на 30–40 сантиметров ниже того места, где прикрепился паразит – это называют санитарной обрезкой. Причем просто срезать зеленый шар не особо поможет, ведь ее корни спрятаны внутри древесины и быстро дадут новые ростки.

Если же омела выросла на толстой главной ветке, которую нельзя просто так убрать, чтобы не навредить всему дереву, тогда ее внешнюю часть нужно срезать постоянно – хотя бы раз в год. Такая мера замедлит ее рост, но полностью проблему не решит.

После удаления омелы важно обязательно проредить крону, а также наладить полив и подкормки, чтобы дерево быстрее восстановилось и окрепло. Еще желательно в конце года осматривать сад: на голых ветках омелу видно лучше всего, и это позволит заметить заражение на самой ранней стадии.

В итоге, зная, как вылечить яблоню от омелы, вы сможете с большей вероятностью сохранить сад здоровым и продлить жизнь деревьям.

