Дата 3 мая отметится международным профессиональным праздником.

Третий день мая отметится важным для кулинаров профессиональным праздником. О том, какой сегодня церковный праздник, рекомендуется узнать фермерам, ведь они могут помолиться о хорошем урожае. Также стоит запомнить народные запреты сегодняшнего дня, чтобы ненароком не навлечь на себя беду.

Какой сегодня праздник в Украине

Во всем мире и в нашей стране в том числе 3 мая празднуется День кондитера. Обязательно стоит в праздник сегодня поздравить людей, которые готовят десерты на продажу или для себя. В честь события многие кондитерские проводят презентации новых сладостей и мастер-классы.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю 3 мая в православии чтят святого Феодосия Киево-Печерского, которому молятся о помощи в трудное время, а также мучеников Тимофея и Мавру, у которых просят хорошего урожая. В староцерковном стиле у православных сегодня праздник Кипрской иконы Богоматери - она помогает при тяжелых болезнях и душевных страданиях.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день свободы печати установлен на эту дату, чтобы призвать все страны мира уважать прессу. В честь праздника проводятся конференции и круглые столы, на которых обсуждаются проблемы нарушения прав журналистов. Это также скорбная дата памяти работников СМИ, погибших из-за преследований за свою деятельность.

Другие достойные упоминания всемирные праздники сегодня - это День Солнца, День брюнетов, День семейного равенства, День отзывов и День коалы.

Какой сегодня праздник народный

Как уже упоминалось выше, верующие чтят мученицу Марву. По этой причине народный праздник сегодня в Украине получил название Марфа Рассадница - крестьяне занимались пересадкой рассады и саженцев кустов в открытый грунт. Верили, что чем больше поработаешь в земле, тем благополучнее проживешь этот год.

После работы хозяйки собирали молодую зелень - щавель, крапиву, черемшу, укроп. Из этих трав готовили супы, пироги, оладьи и другие блюда. Старались съесть как можно больше молодых растений, чтобы было здоровье на целый год. Наблюдали также за погодой - вот что говорили об этом числе погодные приметы:

утром поет соловей - к хорошей погоде;

пошел дождь - будет хороший урожай летом;

если появились майские жуки, то морозов больше не будет;

утром на траве нет росы - признак ухудшения погоды.

Также за природой наблюдали для посадки растений. Сеять свеклу и морковь начинали, когда на березе выросли листья размером с монету.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки считали, что сегодняшний день в целом не очень благоприятный, особенно для любых начинаний. Нежелательно в праздник 3 мая покупать дорогостоящие вещи, принимать судьбоносные решения, переезжать и трудоустраиваться. Не стоит делать ремонт и что-либо переставлять в доме, иначе за этим последует разлад в семейных отношениях.

