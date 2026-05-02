По словам эксперта, некоторые сорта малины могут давать урожай с середины лета и вплоть до первых заморозков.

Малину чаще всего высаживают осенью или ранней весной, однако из-за холодной весны в этом году посадку можно перенести на начало мая. При правильном уходе это не скажется на качестве урожая, хотя для лучшего результата важно знать, какие бывают сорта малины и чем они отличаются.

Садовод-практик и владелица интернет-магазина Sadochok Ukraine Анастасия Лесник рассказала в комментарии УНИАН, какие самые урожайные сорта ремонтантной малины есть в Украине и как правильно за ними ухаживать.

Лучшие сорта малины в Украине – что сажать новичкам

Новичкам эксперт посоветовала в первую очередь обращать внимание на неприхотливость растения, стабильный урожай и минимальные требования к уходу. Исходя из этих характеристик, одним из лучших вариантов, по ее словам, является сорт "Полка":

"Этот сорт прощает ошибки при уходе, которые могут допустить новички".

Она подчеркнула, что "Полка" уже давно пользуется популярностью среди садоводов благодаря своей выносливости и способности давать хороший урожай даже при базовом уходе.

Также, по мнению садовода, в число лучших сортов малины для начинающих должна входить "Полана": по ее словам, этот сорт особенно отличается высокой устойчивостью к различным погодным условиям, хорошо переносит холод и не вымерзает даже при неблагоприятной зиме.

Еще, с точки зрения простоты ухода, эксперт порекомендовала малину "Богатырь": она также хорошо переносит морозы, устойчива к болезням и не требует большого количества обработок или частой обрезки.

В конце Лесник выделила сорт "Атлант", отметив, что он хорошо приспосабливается к различным климатическим условиям.

В то же время не следует забывать, что важную роль играет правильная посадка и элементарный уход. В частности, как подчеркнула специалистка, малину нужно регулярно пропалывать, чтобы сорняки не мешали кустам расти. Кроме того, стоит соблюдать правильное расстояние между растениями:

"Оптимальное расстояние между саженцами – ориентировочно 60 сантиметров".

В таком случае, как объяснила садовница, кусты имеют достаточно пространства для развития, а ягоды вырастают крупнее.

Лучшие сорта ремонтантной малины в Украине – лучший выбор

Что касается того, какие сорта малины самые крупные и самые сладкие, эксперт в первую очередь выделила "Богатырь". По ее словам, вес одной ягоды этого сорта может достигать примерно 20 граммов, что делает его одним из рекордсменов.

Также крупными ягодами отличается сорт "Атлант" – одна его ягода может весить до 10 граммов. "При этом "Атлант" обычно слаще "Богатыря"", – отметила садовод.

Говоря о самых урожайных сортах малины, она в первую очередь упомянула уже знакомую нам "Полку": с одного взрослого куста "Полки" возрастом 2–3 года можно собрать от 4 до 5 килограммов ягод.

Еще одним высокоурожайным сортом эксперт назвала "Джоан Джей". Хотя урожайность этого сорта может быть примерно на килограмм меньше, чем у "Полки", его ягоды обычно крупнее и могут весить до 8 граммов.

По вкусовым качествам, как добавила Лесник, оба сорта считаются очень удачными.

Что касается ремонтантной малины

Отдельно она выделила самые урожайные и крупные сорта ремонтантной малины, то есть разновидности, которые плодоносят с середины лета и вплоть до первых заморозков:

"Даже молодые зеленые побеги ремонтантной малины, посаженные в этом году, могут давать плоды в летний период".

Для сравнения, обычная малина, как правило, плодоносит только до конца лета.

Поэтому среди ремонтантных сортов специалистка выделила три основных варианта: "Атлант", "Джоан Джей" и "Полану".

По ее словам, "Атлант" ценится за крупные ягоды и высокую урожайность, "Джоан Джей" – за почти полное отсутствие колючек и щедрый урожай, а "Полана" – за минимальные требования к уходу и стабильно хорошее плодоношение.

справка Анастасия Лесник Садовод-практик, владелец интернет-магазина Sadochok Ukraine Более 20 лет вместе с родными занимается выращиванием саженцев, в частности, малины, винограда, лаванды и сирени.

