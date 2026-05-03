Экспортный провал: будущее российского Су-57 описали двумя словами

Россия всё больше зависит от поддержки КНДР, и это напрямую повлияло на судьбу авиации.

Российский истребитель Су-57, который в Москве называют вершиной авиастроения, на самом деле может оказаться громким экспортным провалом, пишет издание 19FortyFive, анализируя реальные возможности самолета и список его потенциальных владельцев.

По имеющимся данным, на сегодня существуют лишь три страны, которые реально рассматривают приобретение этого самолета. Две из них – Иран и КНДР – являются политически неприемлемыми клиентами для кого-либо, кроме РФ или Китая. Третьим игроком остается Индия, которая слишком глубоко интегрирована в российские технологии, чтобы быстро найти альтернативу.

"Су-57Е вызывает большой интерес среди партнеров "Рособоронэкспорта", некоторые из которых уже заключили контракты на российский истребитель. Список заказчиков этого самолета постепенно расширяется", – такое официальное заявление сделала пресс-служба экспортера перед выставкой в Малайзии.

Однако технические характеристики самолета разбивают российскую пропаганду. Как говорится в материале, Су-57 имеет худший показатель радиолокационной заметности (RCS) среди всех истребителей 5-го поколения. Его "заметность" на радарах в тысячи раз выше, чем у американского F-22 Raptor. Причиной называют неспособность российской промышленности достичь необходимого качества сборки.

Это подтвердил и российский физик Андрей Лагарков, который занимался технологиями стелс в СССР. В интервью телеканалу "Звезда" он прямо объяснил, почему самолет не делают полностью из радиопоглощающих материалов:

"Из материала, поглощающего радар, можно создать планер. Это тоже вариант. Это был бы лучший вариант, но ставит под сомнение долговечность самолета".

Именно поэтому россияне просто красят самолет "специальной краской", надеясь на удачу. По мнению экспертов, из-за таких недостатков Су-57 фактически является "экспортным провалом".

Отдельное внимание уделяют КНДР. Ким Чен Ын лично инспектировал завод в Комсомольске-на-Амуре и изучал кабину самолета. По мнению автора материала, Россия может отдать Пхеньяну свои истребители по завышенным ценам в качестве "бартера" в обмен на снаряды для войны в Украине.

КНДР помогает Путину

Ранее УНИАН писал, что Северная Корея стала одним из ключевых союзников России в войне против Украины, поставляя боеприпасы, ракеты, запчасти к технике и даже военных.

По оценкам аналитиков, в 2023–2025 годах такая помощь могла стоить до 14,4 млрд долларов, а в обмен Россия передает Пхеньяну военные технологии, компоненты, продовольствие и энергоресурсы. Также сообщается, что до 15 тысяч северокорейских военных помогли РФ в боях, в частности в восстановлении контроля над Курской областью.

