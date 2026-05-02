Мужчина подсыпал яд в банки с детским питанием в магазинах трех стран ЕС, - СМИ

В Австрии полиция задержала мужчину, который подкладывал крысиный яд в банки с детским питанием в магазинах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что вероятного преступника поймали в регионе Зальцбург. По данным СМИ, 39-летний фигурант действовал в одиночку.

По информации, ранее озвученной в прессе, он шантажировал немецкого производителя детских продуктов HiPP, требуя 2 млн евро в криптовалюте. Не получив желаемого, преступник принялся подсыпать яд в продукцию компании.

Утверждается, что злоумышленник покупал детское питание указанной фирмы, добавлял в баночки яд, а после подкладывал их обратно на полки в магазинах.

Что примечательно, баночки с ядом были выявлены не только в Австрии, но также в Чехии и Словакии. Всего удалось найти пять баночек с ядом, которые вычислили по бело-красной наклейке на дне. Утверждается, что есть еще и шестая баночка. Ее пока не нашли. Вроде бы она должна быть где-то в Австрии. К счастью, на этот момент о пострадавших не сообщалось.

Вычислили злоумышленника по записям с камер наблюдения в магазинах, а также по электронному письму с угрозами, которое он направил в компанию HiPP.

