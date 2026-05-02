Гороскоп на неделю: Овнам - гордость, Стрельцам - разобраться в чувствах

Составлен гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026 года для всех знаков Зодиака. На этой неделе начинается ретроградное движение Плутона. В начале недели Луна в Стрельце принесет больше оптимизма, вдохновит искать выход из сложных ситуаций и мыслить шире. 5 мая Луна перейдет в Козерог, помогая нам определить новые цели и настроиться на результат в разгар сезона Тельца.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Луна в Стрельце в начале недели помогает вам избавиться от ограничивающих убеждений и негативных мыслей, которые мешали двигаться вперёд. Этот период наполняет вас энергией и уверенностью, показывая, что вы способны на большее, чем думали раньше. Когда Луна переходит в Козерог, в центре внимания оказываются важные решения. Постарайтесь смотреть на ситуации с разных сторон и не позволять гордости мешать объективности. Терпение и готовность к диалогу помогут найти компромисс. К концу недели Луна в Водолее способствует восстановлению отношений, усиливает эмпатию и желание проявлять заботу. Связи с людьми становятся более искренними и значимыми.

Телец

Луна в Стрельце пробуждает в вас желание расширять горизонты – это может быть как путешествие, так и внутренний рост. После полнолуния в Скорпион вы лучше понимаете свои чувства и потребности. Особенно заметно, насколько вы изменились и повзрослели за последнее время. Эта неделя приносит новые этапы в отношениях и возможность начать что-то с чистого листа. Старайтесь выбирать радость и любовь как ориентиры. Во вторник, когда Луна в Козерог, становится проще сосредоточиться на том, что действительно приносит удовлетворение. Переход Луны в Водолей напоминает: важно доверять происходящему. Не избегайте новых обязанностей – они ведут к росту.

Близнецы

Главная тема недели – внутреннее ощущение счастья и обновления. Уран в вашем знаке приносит перемены, которые сначала могут казаться неожиданными, но в итоге открывают новые возможности. Вы начинаете мыслить шире и смотреть на жизнь с большим оптимизмом. Венера усиливает вашу харизму, делая вас более уверенными и привлекательными. Луна в Стрельце добавляет лёгкости, радости и желания праздновать жизнь. Во время Луны в Козерог и Водолея вы способны добиться значительных результатов, если будете действовать последовательно. Планирование становится ключевым фактором успеха – не откладывайте дела на последний момент.

Рак

Луна в Стрельце в начале недели помогает структурировать повседневные задачи и напоминает о важности заботы о себе. Это также период, когда приходят интересные идеи, которые стоит развивать. Во вторник Луна в Козерог усиливает тему партнёрства. Вы можете почувствовать больше надежды и стабильности, особенно если предыдущая неделя оставила эмоциональный след. Постепенно вы учитесь строить более надёжные и зрелые отношения. К концу недели вы начинаете чётче понимать, куда хотите двигаться в профессиональной сфере. Луна в Водолея помогает сформировать видение будущего.

Лев

В начале недели стоит задуматься о том, чего вы действительно хотите в любви. Астрологические влияния могут возвращать к темам прошлого, особенно если они остались незавершёнными. Если романтическая сфера сейчас не приоритетна, направьте энергию в работу или творчество. Луна в Козерог помогает выстроить дисциплину и сосредоточиться на задачах. Когда Луна переходит в Водолей, вы начинаете видеть результаты своих усилий. Сезон Телец делает вашу работу заметной для окружающих, и это приносит заслуженное признание.

Дева

Луна в Стрельце делает вас более чувствительными и склонными к самоанализу. Важно не быть слишком строгими к себе и позволить себе больше мягкости. Тема семьи и близких выходит на первый план. Если вы стремитесь к примирению, сейчас благоприятное время – поддержка Венера помогает наладить диалог. Во вторник Луна в Козерог активирует творческое мышление и желание пробовать новое. Это период вдохновения, который может стать началом важного этапа. К концу недели взаимодействие с другими людьми становится легче, если вы готовы слушать и говорить открыто.

Весы

Эта неделя приносит ощущение внутренней свободы и ясности. Вы начинаете иначе воспринимать происходящее и лучше понимаете свои цели. Особое значение приобретают отношения, особенно в рабочей среде. Лунные влияния помогают наладить сотрудничество, но важно не поддаваться импульсивным решениям. В конце недели Луна в Водолея создаёт эффект обновления. Вы можете расслабиться, переосмыслить приоритеты и укрепить основу для будущих шагов.

Скорпион

Уран продолжает влиять на вашу трансформацию, помогая двигаться вперёд и открываться новым возможностям. С поддержкой Венера становится легче находить решения и реализовывать идеи. В начале недели Луна в Стрельце побуждает пересмотреть отношение к материальным вещам. Это хорошее время для расхламления или благотворительности. Луна в Козерог и Водолея усиливает тему доверия. Эмоции становятся глубже, поэтому важно находиться рядом с людьми, которым вы действительно можете доверять.

Стрелец

Сезон учит вас отпускать прошлое и принимать жизнь такой, какая она есть. После напряжённого периода приходит понимание, что не всё нужно контролировать. Луна в вашем знаке в начале недели усиливает самоанализ и желание разобраться в своих чувствах. Вы становитесь смелее и готовы встретиться со своими страхами. В дальнейшем появляются идеи и творческое вдохновение. Это отличное время, чтобы начать новый проект или сделать первый шаг к мечте.

Козерог

Начало недели требует отдыха и восстановления – не игнорируйте сигналы организма. Темы отношений становятся более заметными. Если есть необходимость поговорить откровенно, сейчас подходящий момент. Когда Луна входит в ваш знак, вы ощущаете прилив энергии и уверенности. Вас могут привлекать к лидерству, и важно не отказываться от этой роли. К концу недели вы укрепляете свои позиции и чувствуете, что движетесь в правильном направлении.

Водолей

После ярких событий предыдущей недели вы начинаете больше думать о себе и своих потребностях. Это важный этап переоценки. Луна в Стрельце приносит изменения в круг общения. Вы яснее видите, кто вас поддерживает, а кто нет. Во вторник важно следить за уровнем энергии и не перегружать себя. Баланс между работой и отдыхом становится ключевым. Луна в вашем знаке в конце недели соединяется с Уран, принося неожиданные, но приятные события и живую, вдохновляющую энергию.

Рыбы

После событий прошлой недели вы чувствуете уверенность и готовность двигаться вперёд. Любопытство становится вашим главным ориентиром. Луна в Стрельце усиливает воображение, а Сатурн помогает сохранять дисциплину и доводить начатое до конца. Во вторник, с Луной в Козерог, наступает более спокойный период – отличное время для общения и встреч. К концу недели вы укрепляете связи и находите новые возможности для взаимодействия с окружающими. Сезон Телец помогает вам стать частью команды и расширить круг контактов.

