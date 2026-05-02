Словакия поддержит стремление Украины стать членом ЕС: Фицо удивил неожиданным заявлением

Словакия поддерживает стремление Украины стать членом Европейского Союза. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо публично заявил в посте на Facebook после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Фицо, у них "разные мнения по некоторым вопросам", но есть "общий интерес в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной".

"Я подтвердил, что Словакия поддерживает амбиции Украины присоединиться к ЕС, потому что Словакия хочет, чтобы Украина как наш сосед была стабильной и демократической страной", – написал Фицо.

Видео дня

Он подтвердил, что встретится с Владимиром Зеленским уже в понедельник в Ереване на саммите ЕПЦ. А дальше будут взаимные визиты в Киев и Братиславу.

"Я также подчеркнул, что никакое мирное соглашение в войне с РФ невозможно без согласия украинской стороны", – добавил Фицо.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подчеркнул заинтересованность сторон в укреплении отношений. По словам Зеленского, Словакия готова делиться с Украиной своим опытом присоединения к ЕС.

Визит Фицо в Москву

Добавим, что Фицо планирует посетить Москву 9 мая, приняв участие в военном параде. Польские СМИ сообщали, что Варшава получила запрос на разрешение на пролет самолета Фицо в Москву. Этот запрос находится на рассмотрении.

До этого Фицо заявил, что Литва и Латвия отказались пропустить его самолет для перелета в РФ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за такое решение.

