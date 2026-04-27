Диван можно очистить даже от стойких пятен, если использовать правильную технику и подходящие средства.

Если на диване или матрасе нет специальной накидки, простыни или чехла, на них почти неизбежно со временем появятся небольшие пятна, разводы или заметная засаленность. При этом не всегда стоит сразу обращаться к дорогим химчисткам: дома можно использовать два довольно надежных способа, которые хорошо справляются с тканевой обивкой.

Разберемся, можно ли восстановить матрас с пятнами и как почистить диван от засаленности, используя только дешевые домашние средства.

Как почистить диван от старых пятен в домашних условиях – способ №1

Сперва рассмотрим, как убрать разводы с матраса или дивана стандартной сухой чисткой содой, обрабатывая каждое пятно по отдельности.

Для этого поверхность следует тщательно пропылесосить, обращая особое внимание на швы, складки и углы – именно там собираются пыль, частички кожи и жир, от которых ткань быстро теряет свой первоначальный цвет.

Затем равномерно распределите тонкий слой обычной пищевой соды. Если это диван, соду нужно будет оставить на полчаса-час, а для матраса – на 2-4 часа. Сода прекрасно впитывает запахи, убирает лишнюю влагу и жир с поверхности, благодаря чему ткань становится заметно свежее и перестает так сильно лосниться.

С ткани дивана, обычно сложностей быть не должно, но если на нем остались отдельные жирные пятна, можно сделать густую пасту из соды с небольшим количеством воды и нанести ее прямо на эти места на 15-20 минут.

После этого нужно убрать остатки мягкой щеткой и снова тщательно пропылесосить. Такой метод особенно хорошо работает для засаленных подлокотников, изголовья матраса и других частей, с которыми часто соприкасается тело.

Как почистить диван в домашних условиях от пятен и запаха – способ №2

Теперь рассмотрим, как почистить диван с тканевой обивкой слегка влажным раствором из моющего средства и уксуса.

Для приготовления раствора в литр теплой воды влейте всего одну чайную ложку средства для мытья посуды и одну-две столовые ложки белого уксуса. Это сочетание отлично растворяет жировые загрязнения, следы от напитков, пота и пыль.

Процесс весьма элементарен: чистую салфетку из микрофибры немного смочите в получившейся смеси и очень хорошо отожмите – она должна быть просто влажной, но ни в коем случае не мокрой. Затем поверхность нужно аккуратно обработать плавными движениями, двигаясь от краев загрязнения к его центру, при этом в данном случае не нужно втирать каждое отдельное пятно, иначе можно повредить ворс.

После чистки поверхность лучше слегка протереть сухим полотенцем и оставить высыхать, желательно при открытом окне или с вентилятором.

Так как убрать пятна с дивана без разводов не всегда получается с первого раза, порой хочется просто сильно замочить его до пены и отмыть щеткой, но делать так категорически нельзя: влага может проникнуть глубоко в наполнитель и появится неприятный запах сырости.

Если же на матрасе после очистки все равно остались пятна, попробуйте использовать слабый раствор 3% перекиси водорода. Но обязательно сначала протестируйте его на каком-нибудь незаметном участке.

Ранее мы писали, как отбелить подушки народными методами.

Вас также могут заинтересовать новости: