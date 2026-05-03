Сокращение численности войск США в Германии: СМИ объяснили, что стоит за этим решением

В США заявили, что выведут 5 тысяч своих войск из Германии на фоне обострения конфликта между президентом Дональдом Трампом и европейскими членами НАТО по поводу войны в Иране. Как сообщил главный представитель Пентагона Шон Парнелл, вывод войск будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев. Об этом пишет The Sunday Times.

В частности, Трамп написал в Truth Social, что США "рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии", скорее всего, в ответ на заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, который подчеркивал, что Вашингтон подвергается "унижению" в войне с Ираном.

Также он сказал журналистам, что Вашингтон выведет гораздо больше, чем 5 тысяч военных.

"Мы значительно сократим численность войск, и это будет гораздо больше, чем 5 000", - добавил президент США.

Парнелл добавил, что вывод войск вернет их количество в Европе примерно к уровню, который существовал до 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Это решение принято после тщательного анализа расстановки сил министерства в Европе и с учетом требований театра военных действий и условий на местах", - подчеркнул он, имея в виду, как представляется, уход Пентагона из Европы, обозначенный в его стратегии национальной обороны на 2026 год.

Известно, что в конце прошлого года в Германии находилось 36 500 американских военнослужащих, тогда как в 1989 году в Западной Германии их было четверть миллиона.

В то же время крупнейшая американская авиабаза в Европе находится вблизи города Рамштайн на юго-западе Германии, который стал важным центром координации поставок вооружения в Украину.

В НАТО заявили, что работают с США, чтобы понять детали их решения.

"Это изменение подчеркивает необходимость для Европы продолжать инвестировать больше в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность. Мы остаемся уверенными в нашей способности обеспечивать сдерживание и оборону, поскольку продолжается этот переход к более сильной Европе в более сильном НАТО", - сказала пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

В свою очередь, в соцсетях Трамп посоветовал Мерцу сосредоточиться на мирных усилиях в отношении Украины и назвал Германию "разрушенной" страной.

"Канцлер Германии должен уделять больше времени прекращению войны между Россией и Украиной (где он оказался абсолютно неэффективным!) и налаживанию своей разбитой страны, особенно в вопросах иммиграции и энергетики, а меньше времени - вмешательству в дела тех, кто избавляет мир от иранской ядерной угрозы, делая тем самым мир, включая Германию, более безопасным местом!" - отметил президент США.

По словам Мерца, Вашингтон подвергся "унижению" со стороны Ирана, подчеркнув:

"Иранцы явно сильнее, чем ожидалось, а у американцев явно нет действительно убедительной стратегии в переговорах".

В то же время министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин "готов" к любому сокращению численности американских войск.

"Мы тщательно обсуждаем этот вопрос в духе доверия во всех органах НАТО и ждем соответствующих решений от американской стороны", - добавил он во время визита в Марокко.

The Sunday Times напомнила, что Трамп высказывал подобную угрозу Германии во время своего первого срока: даже не начав этот процесс, он подчеркнул, что выведет около 9 500 военнослужащих, дислоцированных в этой стране.

"Однако до этой недели чиновники второй администрации Трампа в основном хвалили Берлин за стремительное увеличение расходов на оборону и взятие на себя большей части затрат, связанных с поддержкой Украины", - подчеркнули в материале.

Ранее Fox News написало, что план Трампа по выводу войск из Германии может потерпеть крах. Причиной этого могут стать ограничения со стороны Конгресса.

Также журналисты отмечают, что масштабные перемещения американских войск могут оказаться сложными на практике, особенно в краткосрочной перспективе.

Кроме того, сообщалось, что соратники Трампа шокированы выводом войск из Германии. В частности, в партии президента США выразили уверенность, что это развяжет руки Кремлю, ведь сокращение контингента в Европе станет роковой ошибкой и подорвет систему коллективного противостояния агрессии.

"Мы очень обеспокоены решением вывести американскую бригаду из Германии", - сообщили сенатор Роджер Викер и представитель Майк Роджерс.

